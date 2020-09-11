Мама курснатки Тетяни Ніколаєвої, яка постраждала внаслідок ДТП за участі майора, обурена, адже її доньці не одразу надали допомогу медики. Тетяну і ще двох її подруг рятували однолітки, які теж тільки вступили в академію та стали свідками трагічної події.

Журналістам 24 каналу Людмила Ніколаєва розповіла, що на місце ДТП прийшов медик, однак з апаратом для вимірювання тиску, який точно не був потрібен, зважаючи на серйозні пошкодження.

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"Я дякую тим дітям, які надавали першу медичну допомогу. Вийшов медик з апаратом, який міряє тиск. Вибачте, для чого такий апарат, коли треба перетискати центральні артерії, щоб вони (постраждалі – 24 канал) не стекли кров'ю?", – обурилась Людмила Ніколаєва.

Дівчата та хлопці самоорганізувалися, почали шукати пояси, рвати блузки, робити джгути. Це треба було 6 джгутів зробити, щоб намагатись врятувати ці ноги,

– сказала мама постраждалої.

У якому стані Тетяна Ніколаєва

Дівчині вже зробили 3 операції, завтра, 12 вересня, відбудеться ще одна. "Це називають перев'язкою, але коли це під загальним наркозом і триває 2,5 години – я не можу це назвати перев'язкою. Ми не знаємо, як все буде далі і як рана буде заживати. Лікарі дають позитивні прогнози", – зазначила мама курсантки.

Жінка розповіла, що її дочка від самого початку трагедії була налаштована позитивно та не була у відчаї взагалі.

Можливо, в душі було по-іншому, але вона такий боєць. Не дуже любить показувати свої почуття чи злість. На людях плакати не любить,

– зауважила мама Тетяни Ніколаєвої.

Сім'я не переймається, де взяти гроші на лікування. "Все оплачує військова академія або госпіталь. Я не володію такою інформацією і вона мене не дуже цікавить. Лікують – і Слава Богу", – наголосила жінка.



Тетяна Ніколаєва / Фото Апостроф

За її словами, наразі небайдужі разом з родичами збирають гроші на протезування. Певну частину виділила держава, однак решту потрібно ще зібрати.

Коли жінка приїхала у Київ та прийшла у госпіталь – не могла стримати сліз. Однак медсестри плакати біля дівчат забороняли. "Вони казали: "Заходите в палату – тільки спробуйте мені заплакати, плакати можуть тільки 3 дівчини, більше нікому не дозволяємо". Всім давали заспокійливе, щоб триматися", – сказала Людмила Ніколаєва.

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