Лікарі діагностували у Саакашвілі посттравматичний стресовий розлад

Міхеіл Саакашвілі лікується у військовому госпіталі в Горі. Його стан – стабільний, проте психологи кажуть, що в експрезидента – синдром посттравматичного стресового розладу.

У лікарні політика навідала директорка Центру психологічної реабілітації жертв катувань Empathy Марина Джишкаріані. Вона запевнила, що Саакашвілі необхідна реабілітація.

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Саакашвілі харчується за спеціальним графіком

Джишкаріані підтвердила, що Саакашвілі харчується за спеціальним графіком і дотримується протоколу, який склали для нього лікарі. Фізичний стан експрезидента – стабільний.

Час від часу його оглядає консиліум лікарів. Одного дня для психоневрологічного обстеження, проте, не вистачило.

Попередні результати, що я можу вам сказати, підтверджують посттравматичний синдром стресового розладу. Необхідна реабілітація,

– розповіла Марина Джишкаріані.

Саакашвілі не потребує реабілітації за кордоном, – МОЗ Грузії

Зазначимо, раніше у МОЗ Грузії заявили, що Сакакашвілі не потрібна буде реабілітація за кордоном. Мовляв, грузинські медики мають усе необхідно задля покращення стану політика. Також грузинська влада стверджєу, що Саакашвілі не вдасться уникнути ув'язнення.

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