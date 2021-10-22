Лікарні Києва та Харківської області отримають 300 тонн кисню від "Метінвесту"

Вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній Метінвест постачить медичним установам Харківської області 240 тонн кисню, Києва – 60 тонн. Керівництво Групи прийняло таке рішення у зв'язку зі зверненням керівництва Харківської області та Київської міської клінічної лікарні №6.

Медики Харківської області на початку жовтня зіткнулися з проблемою дефіциту кисню. А все, тому що основний постачальник розпочав ремонт обладнання, а відтак обсяги постачання скоротилися з 40 до 20 тонн на добу. Внаслідок цього в.о. голови Харківської ОДА Олександр Скакун попрохав у керівництва "Метінвесту" допомоги з постачанням кисню медичним установам регіону.

Оперативно взявшись до розв'язання проблеми, "Метінвест" розробив графік постачання кисню, згідно з яким з 18 по 28 жовтня лікарні Харківської області отримають 240 тонн кисню. Перші 80 тонн кисню вже надійшли до обласних лікарень. Кисень для медиків Харківщини нададуть підприємства Групи – "Запоріжсталь", Дніпровський коксохімічний завод і "Азовсталь".

Говорячи про об'єми кисню, "Метінвест" постачить по 60 тонн Харківській міській клінічній багатопрофільній лікарні №17 та Харківському обласному клінічному спеціалізованому диспансеру радіаційного захисту населення, а Харківському обласному госпіталю ветеранів війни, Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні та Куп'янському територіальному медичному об'єднанню – по 40 тонн.

Зокрема, від браку кисню для лікування хворих на коронавірус потерпає і Київська міська клінічна лікарня №6, тому її головний лікар теж звернувся за допомогою "Метінвесту". 60 тонн кисню від "Азовсталі" надійдуть до лікарні до кінця жовтня.

Варто зауважити, що у жовтні підприємства "Метінвесту" вже постачили до столичних лікарень 120 тонн рідкого кисню. Серед тих, хто вже отримав кисневу допомогу є Київська міська клінічна лікарня №6, Київська міська клінічна лікарня №1 та Київська обласна клінічна лікарня.

"З початку жовтня ми знову спостерігаємо сплеск захворюваності на коронавірус у всій країні, тому зараз швидкість реакції на потреби медиків – наш головний союзник у боротьбі з пандемією. Не менш важливо, щоб і місцева влада постійно відстежувала ситуацію та ухвалювала швидкі рішення, як і сталося в нашому випадку. Ми сподіваємося, що швидка реакція влади, а також готовність бізнесу всіма силами допомагати медикам дасть змогу зупинити поширення коронавірусу і зберегти життя та здоров'я українців", – зауважив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

"На жаль, у Харківщини сьогодні один із найбільших відсотків потреби кисню в Україні. Завдяки співпраці з підприємствами Групи Метінвест лікарні області, залучені до боротьби з COVID-19, тепер забезпечені киснем у повному обсязі", – розповів в.о. голови Харківської ОДА Олександр Скакун.

У нас почалися перебої з постачанням необхідного обсягу кисню: лікарня споживає 5 тонн кисню на добу. Тому я звернувся до "Метінвесту", щоб компанія допомогла в цьому питанні. "Метінвест" відгукнувся і дає нам можливість заправити кисень протягом чотирьох тижнів. Ми дуже вдячні компанії. Так ми зможемо врятувати як мінімум 350 людей з коронавірусом, які лікуються в нашій лікарні,

– з вдячністю розповів головний лікар Київської міської клінічної лікарні №6 Вадим Крижевський.

Вже другий рік поспіль "Метінвест" постачає кисень до лікарень різних регіонів України. Медики Запоріжжя, Маріуполя, Києва, Харкова, Дніпропетровської, Житомирської та Хмельницької областей безкоштовно отримали від Групи понад 2 тисячі тонн рідкого і майже 409 тисяч куб. м газоподібного кисню з 2020 року по вересень 2021 року.

Зокрема, "Метінвест" веде будівництво кисневої інфраструктури в лікарнях міст, де працюють підприємства Групи. Саме побудовані системи киснепроводів, постів та рамп для розкачки кисню в Маріуполі дали змогу забезпечити киснем близько 700 лікарняних ліжок.

Група Метінвест побудувала нову кисневу станцію при обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя. Вона постачає кисень до 104 ліжок. Також компанія допомагає ремонтувати реанімаційне відділення лікарні, яке постраждало від пожежі. Кисневу трасу до реанімації проведуть від нової кисневої станції.

У рамках проєкту "Боротьба з COVID-19 в Україні" "Метінвест" спільно з Фондом Ріната Ахметова веде будівництво кисневої станції в Авдіївці. В Авдіївській центральній міській лікарні з'явиться автоматизована система киснепостачання, що забезпечить киснем 81 точку.

Цього літа відкрили кисневу станцію в Покровській клінічній лікарні інтенсивного лікування у Покровську Донецької області. Станція, створена за підтримки "Метінвесту" й Фонду Ріната Ахметова, забезпечує киснем відділення для пацієнтів з коронавірусом.

Група допомогла забезпечити міську лікарню №17 у Кривому Розі обладнанням для подання кисню. "Метінвест" узяв на себе монтаж обладнання та проведення киснепроводу до лікувальних корпусів.

Загалом торік "Метінвест" спрямував на боротьбу з коронавірусом