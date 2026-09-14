У лікарні помер відомий репродуктолог Ігор Ільїн, у якого стріляли біля клініки в Києві

У Києві від важких вогнепальних поранень помер відомий акушер-гінеколог і репродуктолог Ігор Ільїн, на якого здійснили збройний напад біля клініки. 71-річний лікар тривалий час боровся за життя в реанімації після того, як нападник випустив у нього понад 20 куль.

Про смерть медика сповістила директорка клініки Медичний центр лікування безпліддя Тамара Юзько.

Які подробиці?

Вона зазначила, що лікар тривалий час боровся з наслідками важких поранень, але врешті-решт програв свій останній бій.

Від нас пішов унікальний чоловік, постать у медичному середовищі України,

– написала Юзько.

Напад на 71-річного фахівця стався безпосередньо біля його місця роботи у столиці. Згідно з даними слідства, зловмисник стріляв у лікаря з двох пістолетів, завдавши йому численних вогнепальних поранень по всьому тілу.

У скоєнні злочину підозрюють уродженця Полтавської області Максима О., який із березня 2026 року перебував у статусі військовослужбовця, що самовільно залишив частину.

Мотив та підготовка до злочину

За словами начальника поліції Києва Дмитра Шумейка, основним мотивом нападу слідство вважає помсту. Чоловік вважав, що його дружина померла через нібито неправильне лікування в клініці репродуктології.

Правоохоронці з'ясували, що нападник готувався до злочину щонайменше від зими 2026 року. Він ретельно збирав інформацію про розклад роботи лікаря, його родину, місця проживання та автомобілі.

Підозрюваний підготував для себе шлях відходу, спосіб перейти на нелегальне становище, продумав, як позбутись зброї,

– розповідав Дмитро Шумейко.

Наразі слідчі продовжують вивчати вилучену медичну документацію, аби встановити, чи дійсно смерть жінки була пов'язана з лікуванням у клініці.

В внесок у медицину та минулі справи

Ігор Ільїн був однією з найпомітніших постатей української репродуктивної медицини та очолював Інститут генетики репродукції у Києві. За роки діяльності він допоміг багатьом сім'ям здобути омріяне батьківство та підготував численних учнів.

Зокрема, саме він у 2011 році проводив процедуру штучного запліднення 65-річній Валентині Підвербній, яка на той момент стала найстаршою породіллею України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліцейські Києва затримали чоловіка, який впритул розстріляв директора клініки репродуктології.