У лікарні померли ще двоє дітей, які постраждали при обстрілі Краматорська

Офіс Генерального прокурора повідомив, що кількість дітей, які загинули внаслідок авіаудару залізничного вокзалу міста Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Офісу Генпрокурора.

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Нагадаємо, що окупанти вранці 8 квітня ракетами "Точка-У" обстріляли залізничний вокзал Краматорська, де тисячі людей чекати на евакуацію. За попередньою інформацією, загинули 52 людини, серед яких 5 дітей, та ще понад сотня зазнали поранень.

Станом на сьогодні кількість жертв серед дітей збільшилась до 7 осіб.

Раніше повідомлялось, що у Палаті представників США назвали геноцидом ракетний обстріл вокзалу у Краматорську. Депутатка Палати Ліз Чейні наголосила на тому, що Європа має ввести ембарго на імпорт російської нафти.

Я розумію економічні наслідки для країн Західної Європи, якщо вони введуть своєрідне нафтогазове ембарго, яке США ввели проти російської нафти та газу, але вони мають це зробити,

– наголосила політикиня.

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