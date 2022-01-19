Як українці зможуть купити ліки за "вакцинаційну тисячу"

Українці вже з 24 січня зможуть витратити гроші за вакцинацію на ліки. Для цього, на момент купівлі особі має виповнитися 60 років.

Вік перевірятимуть банки

Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Цікаво Понад 85 тисяч українців вакциновані проти COVID-19: скільки захищені уже трьома дозами

Коли саме ви оформили картку – не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років. Нагадаю, що головною умовою участі у програмі "єПідтримка" є "зелений" COVID-сертифікат у Дії. Витратити 1000 гривень можна впродовж 4 місяців,

– наголосив міністр.

Зауважимо, за "вакцинаційну тисячу" не можна буде придбати будь-які товари, які продають в аптеці. Зокрема, українці не зможуть купити:

дієтичні добавки;

косметичні засоби;

медичні прилади: апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо.

На що "тисячу Зеленського" зможуть витратити школярі

Міністерство освіти та науки запропонувало, щоб вакциновані школярі могли витратити гроші "єПідтримки" на позашкільну освіту. Зауважимо, наразі виплата грошей за щеплення проти коронавірусу не доступна для підлітків.

Українці витратили вже 1,5 мільярда гривень за вакцинацію:

490 мільйонів гривень – на книжкові магазини;

386 мільйонів гривень – на кінотеатри;

188 мільйонів гривень – на театри, концерти та розважальні послуги;

180 мільйонів гривень – на залізничні та авіа пасажирські перевезення;

146 мільйонів гривень – на спорт.

Це може вас зацікавити – як отримати гроші за вакцинацію: відео

Повний текст публікації Михайла Федорова у фейсбуці:

На 1000 гривень від "єПідтримки" можна буде придбати ліки уже з 24 січня. Скористатись послугою можуть українці, які досягли 60 років. Сьогодні уряд ухвалив зміни у відповідну постанову. Команда Мінцифри продовжує працювати над технічною частиною реалізації послуги в Дії.

Це можливість подбати про своє здоров'я, що особливо актуально під час пандемії. Наразі вже всі банки готові технічно до запуску цього оновлення. Сьогодні провели брифінг спільно з Мінекономіки.

Як це працюватиме? Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме ви оформили картку – не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років. Нагадаю, що головною умовою участі у програмі "єПідтримка" є "зелений" COVID-сертифікат у Дії. Витратити 1 000 гривень можна впродовж 4 місяців.

Це програма, яку ініціював президент. Команді Мінцифри вдалось розробити унікальний механізм отримання послуги в кілька кліків: без черг, контактів з людьми та держустановами.

Загалом за час проєкту було подано 7,2 мільйона заявок, оформлено 8,4 мільйона карток та витрачено 1,5 мільярда гривень. Найбільше витрачали кошти на книги, кіно та квитки на внутрішні перевезення.