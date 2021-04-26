Нас за людей не сприймали: як влада СРСР приховувала інформацію про аварію на ЧАЕС

Минуло вже 35 років з моменту моторошної аварії на Чорнобильській АЕС, але наслідки безвідповідальності радянської влади, українці переживають і досі. Чи не найгірше, що тоді могла зробити влада СРСР після вибуху – приховувати справжні масштаби катастрофи та не попереджати людей про небезпеку радіації.

Як сказав полковник внутрішньої служби у відставці Михайло Святненко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу, радянська влада блокувала телефонний зв'язок, аби ті, хто бачив і розумів справжні масштаби вибуху на ЧАЕС, не змогли розповісти про це іншим.

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Михайло Святненко розповів, що ще до аварії запланував відпочити на озері в Пущі-Водиці з родиною. Після того, як трапився вибух він намагався подзвонити з пожежної частини додому в Київ, щоб попередити свою дружину і дітей.

Я неодноразово дзвонив, але всі дзвінки блокували, щоб не було витоку таємниці. Я так і не додзвонився і не попередив, а дружина з дітьми поїхали. Якраз в цей час роза вітрів змінилася, і вся радіація пішла в сторону Києва,

– згадав Святненко.

Він сказав, що тоді мав дуже недобре відчуття – "наче нас за людей не сприймали". Святненко обурився тим, що радянська влада не скасувала демонстрацію до Міжнародного дня праці.

"У Прип'яті хоч і пізно, але сказали закрити вікна і не виходити, а ми свої родини так і не змогли попередити. За це б вже судили",

– підкреслив він.

Михайло Святненко зауважив, що тоді його старшому синові виповнилося тільки 6 років, а молодшому – 2,5. На жаль, радіація позначилася на їхньому здоров'ї. За словами пана Михайла, у них була збільшена щитоподібна залоза.

Що відомо про Михайла Святненка? На момент Чорнобильської трагедії Михайлу Святненку виповнилося лише 29 років. Тоді він працював старшим інженером відділу Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Київської області. У ніч, коли стався вибух на ЧАЕС, пана Михайла та ще 5 офіцерів включили до групи дозиметристів. Він з колегами склав першу карту рівнів радіації та зробив фото блоку ЧАЕС.