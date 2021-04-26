Нас за людей не сприймали: як влада СРСР приховувала інформацію про аварію на ЧАЕС

Минуло вже 35 років з моменту моторошної аварії на Чорнобильській АЕС, але наслідки безвідповідальності радянської влади, українці переживають і досі. Чи не найгірше, що тоді могла зробити влада СРСР після вибуху – приховувати справжні масштаби катастрофи та не попереджати людей про небезпеку радіації.
Джерело:24 канал
Як сказав полковник внутрішньої служби у відставці Михайло Святненко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу, радянська влада блокувала телефонний зв'язок, аби ті, хто бачив і розумів справжні масштаби вибуху на ЧАЕС, не змогли розповісти про це іншим.
Важливо Скільки українців пішли б на ліквідацію Чорнобильської аварії: дані опитування
Михайло Святненко розповів, що ще до аварії запланував відпочити на озері в Пущі-Водиці з родиною. Після того, як трапився вибух він намагався подзвонити з пожежної частини додому в Київ, щоб попередити свою дружину і дітей.
Я неодноразово дзвонив, але всі дзвінки блокували, щоб не було витоку таємниці. Я так і не додзвонився і не попередив, а дружина з дітьми поїхали. Якраз в цей час роза вітрів змінилася, і вся радіація пішла в сторону Києва,
– згадав Святненко.
Він сказав, що тоді мав дуже недобре відчуття – "наче нас за людей не сприймали". Святненко обурився тим, що радянська влада не скасувала демонстрацію до Міжнародного дня праці.
"У Прип'яті хоч і пізно, але сказали закрити вікна і не виходити, а ми свої родини так і не змогли попередити. За це б вже судили",
– підкреслив він.
Михайло Святненко зауважив, що тоді його старшому синові виповнилося тільки 6 років, а молодшому – 2,5. На жаль, радіація позначилася на їхньому здоров'ї. За словами пана Михайла, у них була збільшена щитоподібна залоза.