The Economist заявило про "смертоносність" українських спецслужб після ліквідації Кіріллова

У Росії ліквідували генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, який наказував застосовувати хімічну зброю проти українських сил. Цим українські спецслужби довели свою "смертоносність" і здатність атакувати вище вороже командування навіть у Москві.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist. Видання називає його вбивство найбільш зухвалим і резонансним зі здійснених українцями на сьогодні, проте воно "далеко не перше".

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Що кажуть ЗМІ про ліквідацію Кіріллова

У матеріалі ідеться про те, що секретне п'яте управління контррозвідки СБУ, яке має повноваження здійснювати цільові вбивства за кордоном, та ГУР діють на території Росії. Наголошують, що кожне з цих українських агентств має "складні мережі та способи роботи всередині країни-агресорки".

Як нагадує The Economist, їхньою нещодавньою ціллю міг бути російський інженер-конструктор Михайло Шатський, який допомагав Росії модернізовувати крилаті ракети. Минулого тижня цього ворожого фахівця з озброєння застрелили біля його власного будинку у Підмосков'ї.

З початку війни українські агенти вбили десятки російських командирів, чиновників, підозрюваних у колабораціонізмі та пропагандистів, переважно на окупованих територіях України,

– зауважують автори статті.

Також американські спецслужби вважають Україну причетною до вибуху автомобіля, внаслідок якого ще у 2022 році загинула Дар'я Дугіна, донька російського націоналістичного ідеолога Олександра Дугіна. Водночас ймовірною ціллю замаху міг бути сам Дугін.

The Economist пише, що якщо раніше траплялися переходи українських агентів між п'ятим управлінням СБУ та ГУР, то сьогодні ці дві спецслужби конкурують – особливо напружені стосунки між заступником голови СБУ Олександром Покладом та керівником ГУР Кирилом Будановим.

За даними видання, подейкують, що Поклад сподівається замінити Буданова. Втім, попри це "українські спецслужби залишаються смертоносними".

"Меседж українських агентів полягає в тому, що вони можуть атакувати вище керівництво російських збройних сил навіть у Москві. Росія, яка не змогла провести подібну кампанію в Україні, ймовірно, відповість на це так, як робить від початку війни: бомбардуванням цивільних українців", – резюмували журналісти.