"Баба-Яга" знищила чотирьох ворожих офіцерів у прикордонному районі Курщини: деталі атаки
- Українські військові ліквідували чотирьох російських офіцерів у прикордонному районі Курської області, використовуючи дрон "Баба-Яга".
- Загиблі офіцери служили в 1-му мотострілецькому полку Повітряно-космічних сил Росії, а дрон скинув на них три міни калібру 82 мм.
Українські військові 6 березня ліквідували чотирьох ворожих офіцерів у прикордонному районі Курської області, застосувавши дрон-бомбардувальник "Баба-Яга". Серед загиблих – майор, капітан та два старші лейтенанти.
Про це повідомляє телеграм-канал "Досьє Шпиона".
Дивіться також "Мінус" ворожі "Панцирі", катер та база БпЛА: ЗСУ потужно вдарили по об'єктах в Криму
Що відомо про ліквідацію російських офіцерів?
У п'ятницю, 6 березня, Сили оборони атакували дроном-бомбардувальником "Баба-Яга" групу офіцерів російської військової частини 78986 у межах населеного пункту Тьоткіно, що у прикордонному районі Курської області. Український безпілотник скинув на особовий склад три міни калібру 82 міліметрів.
Унаслідок удару загинуло четверо російських офіцерів:
- майор Леухін А.Г.,
- капітан Путілін А.А.,
- старший лейтенант Бааль В.С.,
- старший лейтенант Єпіфанов А.А.
Усі загиблі служили у складі 1-го мотострілецького полку Повітряно-космічних сил Росії.
Цікаво! Російські окупанти охрестили "Бабою-Ягою" українські дрони-бомбардувальники. Ці БпЛА призначені для точного скидання боєприпасів на ворожі позиції – їх точність сягає від 1 до кількох метрів. Зазвичай дрон "Баба-Яга" зависає над ціллю перед скиданням снаряда, а деякі моделі можуть пікірувати для більш точного удару.
Для яких ще завдань використовуються дрони "Баба-Яга"?
Відомо, що Сили оборони активно використовують ці дрони-бомбардувальники для дистанційного мінування, а також для виконання логістичних та гуманітарних завдань. Безпілотники "Баба-Яга" здатні нести до 20 кілограмів вантажу.
Дрони "Баба-Яга" були розроблені ГУР за підтримки США, аби завдавати нищівних та ефективних ударів у глибині Росії. Нічні дрони-бомбери доставляють потужні боєприпаси різного типу на ворожі позиції.
"Росіяни дуже боялися цих дронів, коли вперше побачили їх у повітрі – вони навіть публікували відео про це. Результат перевершив очікування", – повідомив блогер, військовий аналітик та резервіст Сил оборони Естонії Артур Рехі.