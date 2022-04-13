Ліквідували 19 800 російських окупантів і знищили вщент багато техніки: свіжі втрати ворога
13 квітня 2022 , 09:44Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують свої фантастичні втрати у війні з Україною. ЗСУ звітують, що знищили вже 19 800 ворогів на нашій землі.
Також у ЗСУ повідомили, що з 24 лютого по 13 квітня ворог втратив 739 танків. А бойових броньованих машин вже 1964.
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Детальніше про втрати російських окупантів
Росіяни продовжують позбуватися й іншої техніки. Зокрема, в Україні вони вже втратили:
- 358 артилерійських систем;
- 115 РСЗВ;
- 64 засоби ППО;
- 158 літаків;
- 143 гелікоптери
- 1429 одиниць автомобільної техніки;
- 7 кораблів /катерів;
- 76 цистерн;
- 132 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 25 одиниць спеціальної техніки;
- 4 пускові установки.
ЗСУ заявили, що дані уточнюються. Адже через високу інтенсивність боїв важко робити підрахунок.
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