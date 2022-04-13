Ліквідували 19 800 російських окупантів і знищили вщент багато техніки: свіжі втрати ворога

13 квітня 2022 , 09:44
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують свої фантастичні втрати у війні з Україною. ЗСУ звітують, що знищили вже 19 800 ворогів на нашій землі.

Також у ЗСУ повідомили, що з 24 лютого по 13 квітня ворог втратив 739 танків. А бойових броньованих машин вже 1964.

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Детальніше про втрати російських окупантів

Росіяни продовжують позбуватися й іншої техніки. Зокрема, в Україні вони вже втратили:

  • 358 артилерійських систем;
  • 115 РСЗВ;
  • 64 засоби ППО;
  • 158 літаків;
  • 143 гелікоптери
  • 1429 одиниць автомобільної техніки;
  • 7 кораблів /катерів;
  • 76 цистерн;
  • 132 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 25 одиниць спеціальної техніки;
  • 4 пускові установки.

ЗСУ заявили, що дані уточнюються. Адже через високу інтенсивність боїв важко робити підрахунок.

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Автор: Оксана Княжик