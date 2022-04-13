Ліквідували 19 800 російських окупантів і знищили вщент багато техніки: свіжі втрати ворога

Росіяни продовжують свої фантастичні втрати у війні з Україною. ЗСУ звітують, що знищили вже 19 800 ворогів на нашій землі.

Також у ЗСУ повідомили, що з 24 лютого по 13 квітня ворог втратив 739 танків. А бойових броньованих машин вже 1964.

Читайте також З початку війни ООН зафіксувала 1 892 смерті та 2 558 випадків поранень цивільних українців

Детальніше про втрати російських окупантів

Росіяни продовжують позбуватися й іншої техніки. Зокрема, в Україні вони вже втратили:

358 артилерійських систем;

115 РСЗВ;

64 засоби ППО;

158 літаків;

143 гелікоптери

1429 одиниць автомобільної техніки;

7 кораблів /катерів;

76 цистерн;

132 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

25 одиниць спеціальної техніки;

4 пускові установки.

ЗСУ заявили, що дані уточнюються. Адже через високу інтенсивність боїв важко робити підрахунок.

Вас може зацікавити зведення Генштабу за добу: дивіться відео