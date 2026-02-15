Двоє дітей залишилися без матері: на фронті загинула 24-річна операторка дронів
- 24-річна операторка дронів Лілія Гекендорф не дожила тиждень до свого дня народження.
- Вона добровільно долучилася до ЗСУ в 2024 році, служила в батальйоні безпілотних систем, і загинула під час обстрілу 11 лютого.
Мешканка Кіровоградської області Лілія Гекендорф долучилася до ЗСУ ще в 2024 році. Вона стала операторкою БпЛА. Нещодавно ж, 11 лютого, на Запоріжжі Лілія прийняла свій останній бій.
Трагічну звістку повідомила жителька Злинської територіальної громади Ольга Голованова. Про втрату писали й у місцевих виданнях "Кіровоградська правда" та "Перша електронна газета".
Ким була полегла захисниця?
Лілія Гекендорф народилася 17 лютого 2001 року та мешкала в селі Злинки на Кіровоградщині. У жовтні 2024-го вона вступила до лав Збройних сил України. На той момент їй було 23 роки.
Повідомляється, що під час проходження служби у складі 141-ї окремої механізованої бригади безвісти зник її брат Володимир. Після цього Лілія підписала контракт.
За словами рекрутерки Центру рекрутингу української армії у Кропивницькому Лесі Нестройної, головним мотивом дівчини стало щире прагнення захищати державу. Ще під час базової загальновійськової підготовки вона проявила себе як одна з найкращих курсанток. Згодом, приблизно в жовтні минулого року, Лілія перевелася до батальйону безпілотних систем у складі 128-ї бригади "Дике поле".
Ви навіть не уявляєте силу духу та звитяги цієї простої дівчини,
– підкреслила Леся Нестройна.
Вирушаючи на фронт, Лілія залишила двох маленьких дітей під опікою своєї мами, розповідають односельці. 11 лютого під час виконання бойового завдання поблизу Магдалинівки в Запорізькій області вона потрапила під російський обстріл.
На час загибелі військовослужбовиця обіймала посаду оператора безпілотних літальних апаратів у 2-му механізованому батальйоні однієї з військових частин ЗСУ.
У повідомленні Голованової зазначається, що до свого 25-річчя Лілія не дожила лише тиждень. Її згадують як молоду, спортивну, сміливу й вродливу дівчину, яка мала б ще довго жити.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Лілії. Вічна пам'ять і шана захисниці!
Їхні життя обірвала війна
Олексій Копанєв поліг 7 лютого 2026 року під час боїв у районі Ямполя, обороняючи Україну. Олексій став до лав Збройних сил у 2023 році, у нього залишилася сім'я.
Роман Каліш, у минулому депутат від "Радикальної партії", також загинув на передовій. До цього він проходив службу в спецпідрозділі "Альфа" Служби безпеки України. Більше про екснардепа розповів його побратим Олег Ляшко.
У Чернігові відбулося прощання з підполковником СБУ Русланом Петренком, який загинув під час виконання бойового завдання на Куп'янському напрямку. Він став на захист держави з початку повномасштабного вторгнення, а в структурі СБУ працював із 2016 року.