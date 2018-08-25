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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Лілія Ребрик поділилась кумедним знімком з доньками

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Лілія Ребрик з доньками
Лілія Ребрик з доньками / Фото із соцмереж

Телеведуча Лілія Ребрик продовжує зачаровувати мережу яскравими знімками з доньками. Зірка показала нові кумедні фото, від яких неможливо стримати сміх.

Як відомо, Лілія Ребрик разом із сім'єю поїхала до сонячної Одеси. Там телеведуча взяла участь у записі кількох програм, а на сам День Незалежності разом із чоловіком – хореографом Андрієм Диким – станцювала чарівний вальс біля Потьомкінських сходів. 

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Зірка не оминула можливості опублікувати фото зі своїми доньками – 5-річною Діаною та 3-місячною Поліною. На знімку Лілія Ребрик тримає на руках немовля, в той час, як її старша дитина вкусила її за плаття.

Найсмачніша мама на світі! Мене сьогодні можна навіть з`їсти,
– жартома написала Лілія Ребрик.

Окрім цього, телеведуча відверто розповіла, як вона ставиться до поїдання солодощів дітьми. Лілія Ребрик пояснила, чому в її сім'ї немає заборон щодо продуктів, зокрема, ласощів та як вона стимулює маленьку Поліну обирати корисні продукти. 

"Моя думка така: забороняти не можна, бо дитині буде хотітися іще більше. Впевнена, що якщо мама постійно їсть цукерки, шоколад і тортики, то чого ви хочете від дитини? А якщо у вас на столі буде стояти нарізана гарними шматочками морква й селера, і дитина буде бачити, що ви то їсте упродовж дня, то, повірте, вона буде брати приклад з вас! Дітей взагалі не потрібно виховувати, а просто потрібно бути прикладом. В усьому!" – пояснила Лілія Ребрик. 

 

Теги: Новини України LifeStyle Діти і неповнолітні відпочинок Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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