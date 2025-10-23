Триколори над Лиманом: росіяни створюють ілюзію чисельної переваги, – ISW
- Російські війська зазнали значних втрат при спробах форсування водойм і безуспішних атаках на Сумщині.
- На Лиманському напрямку окупанти підіймають прапори для створення ілюзії чисельної переваги.
Російські війська підіймають свої прапори над позиціями, щоб створити видимість чисельної преваги над українськими силами. Тактика окупантів на Лиманському напрямку відображає труднощі у веденні відкритих бойових дій.
Російські війська 22 жовтня намагаються просунутись на Лиманському напрямку, використовуючи прапори для пропагандистського ефекту. Про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.
Що відомо про просування ворога на Лиманському напрямку?
Російські війська продовжують спроби просування вперед. У ЗСУ повідомляють, що ворожа піхота уникає безпосередніх зіткнень з українськими військами та ховається в підвалах і бліндажах, чекаючи на підкріплення для проведення подальших атак.
Командування окупантів наказує підіймати прапори, створюючи ілюзію чисельної переваги та підтримуючи пропаганду.
Щоб перекрити українські наземні лінії зв'язку, росіяни залучили невизначені елітні підрозділи безпілотників, ймовірно з центру "Рубікону".
Карта бойових дій на Лиманському напрямку 22 жовтня / ISW
Яка ситуація на інших напрямках?
На інших напрямках ситуація менш активна – на Сумщині російські війська зазнають втрат під час форсувань водойм, на Харківщині та Куп’янському напрямках ворог не досягає прориву, на напрямку на Костянтинівка-Дружківка та на заході Запорізької області атаки також не мали успіху.
Що відомо про втрати росіян?
За минулу добу окупанти втратили 920 солдатів, 2 танки, 6 бронемашин, близько 626 БпЛА тактичного рівня та 24 артилерійські системи.
За даними СБС, окупанти намагалися наростити штурмові дії на стратегічному напрямку, але оператори 20-ї бригади К-2 зірвали їхній наступ. Ворог втратив можливість прориву через високоточні удари й був змушений відступити. Жовтневі втрати ворога: 432 особи, 4 танки, 8 бронемашин і 6 артилерійських установок.
Українські військові ліквідовують еліту російських ССО та ГРУ, зокрема офіцерів з підрозділів "Сенеж" та "Кубинка". За даними проєкту "Хочу жити", з початку вторгнення загинуло щонайменше 58 спецпризначенців, що є серйозною втратою для РФ.