Серед декількох нині гарячих напрямків на фронті є Лиманський, який останнім часом активізувався. Росіяни зосередили на цій ділянці фронту різношерстний контингент.

Про це 24 Каналу розповів молодший сержант 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк, зазначивши, кого саме ворог використовує для атак. Також на Лиманському напрямку впродовж літа було ліквідовано майже цілий російський полк.

Як екіпіровані російські контрактники?

Денисюк наголосив, що росіяни часто випускають колишніх ув'язнених. Загалом ворожі підрозділи сформовані великою часткою саме з тих, хто раніше відбував покарання.

Якщо говорити про те, як російські військовослужбовці виглядають на полі бою, то вони абсолютно різні. В перших хвилях на штурми йдуть ті, кого окупантам абсолютно не шкода. Це ті самі різного виду колишні зеки: штрафники, відказники тощо,

– пояснив сержант 66 ОМБр.

Вже у більш пізніх хвилях атак ворог, за його словами, застосовує підготовлених військових контрактників, які мають мотивацію і навчені для того, щоб вбивати.

Загалом фіксуємо, що російські військовослужбовці переважно гарно екіпіровані. Це відбувається не завдяки централізованому постачанню з боку російської міноборони. Військові самі екіпіруються за гроші, що їм виплачують по контракту,

– підкреслив Василь Денисюк.

Наприклад, якщо раніше суттєвим засобом ураження проти російської піхоти на полі бою були дрони зі скидами звичайних осколкових ВОГів (боєприпас – 24 Канал), то зараз, як зауважив він, це вже не такий вагомий аргумент на полі бою.

Сьогодні російські військовослужбовці все частіше використовують форму з вшитими кевларовими вставками, тому звичайні ВОГи можуть їх хіба що дещо уповільнити.

Що відбувається на Лиманському напрямку?