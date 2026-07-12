Був противником Росії ще до війни: біографія великого друга України Ліндсі Грема

Американський сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після нетривалої раптової хвороби у віці 71 року. Попередньо, причиною смерті стала зупинка серця.

Грем мав юридичну освіту, служив в армії військовим прокурором, а потім зайнявся політикою. Він вмів консервативно розв'язувати проблеми. Він був одним з найпалкіших прихильників надійної національної оборони.

Сенатор часто відвідував американські війська, розміщені за кордоном, для проведення оцінок на місцях.

Один провідний консерватор писав, що коли справа доходить до захисту Америки, Грем "мав рацію щодо більшості питань зовнішньої політики довше, ніж майже будь-хто, і якщо хтось і має право хвалитися зовнішньою політикою, то це Грем".

Сенатор був лідером у скороченні витрат, реформуванні соціального забезпечення та усуненні уряду з дороги, щоб підприємства могли створювати робочі місця. Одна національна консервативна організація назвала його героєм-платником податків, який ставить "інтереси платника податків вище за політику, послідовно голосуючи за скорочення марнотратних витрат, зменшення податкового тягаря та підвищення підзвітності уряду перед платниками податків". Детальніше про біографію видатного американського політика, розповідає 24 Канал.

Що відомо про Ліндсі Грема?

Ліндсі Олін Грем народився 9 липня 1955 у маленькому містечку Сентрал, Південна Кароліна. Його батьки керували рестораном та більярдною. Майбутній політик з ранніх років підробляв там офіціантом, збирав кулі після більярдних партій, при цьому слухав розмови дорослих про війни та вибори.

У своїй автобіографії Грем розповідав, що, якби справа відбувалася зараз, органи опіки вилучили б дітей із сім'ї. Адже коли відвідувачі бару відлучалися в туалет, хлопчик іноді прикладався до їхнього пива або затягувався сигаретою. Через це він отримав від завсідників прізвисько "Смердючка".

У старшій школі Грем був трієчником, але це не завадило йому якось заявити вчителю. "Я хочу бути губернатором". Тоді з нього посміялися.

Грем осиротів у 21 рік. Спочатку рак забрав маму, а за пів року від інфаркту помер його тато. Грем оформив опікунство над своєю 13-річною сестрою. Своєї сім'ї він створив – казав, що в нього, мабуть, "не було часу" зустріти потрібну дівчину.

Хлопець був першим членом своєї родини, який вступив до коледжу. Закінчив університет Південної Кароліни у 1977, а у 1981 здобув ступінь доктора права.

З 1984 по 1988 рік він був призначений за кордон і служив на авіабазі Рейн-Майн у Німеччині. Після звільнення зі служби у ВПС у 1989, Грем вступив до лав Національної гвардії ВПС Південної Кароліни, де служив до 1995 року.

Під час першої війни в Перській затоці на початку 90-х років Грем був призваний на дійсну службу та служив на території штату на авіабазі Національної гвардії McEntire як штабний суддя-адвокат, де він готував військовослужбовців до розгортання в регіоні Перської затоки.

У 1995 році він вступив до резерву ВПС США. Під час американських військових операцій в Іраку та Афганістані він застосував свій досвід у військовому праві.

Грем у званні полковника пішов у відставку з резерву ВПС у червні 2015 року, прослуживши своїй країні у формі 33 роки.

До початку роботи в Сенаті Грем був обраний до Палати представників США у 1994 році як перший республіканець від Третього округу Конгресу Південної Кароліни з 1877 року.

А до Сенату США він був обраний у 2002 році, пізніше переобраний у 2008, 2014 та 2020 роках. Це була перша людина в історії Південної Кароліни, яка отримала понад мільйон голосів на загальних виборах 2008 року.

До смерті Грем обіймав посаду голови Бюджетного комітету Сенату. Також був членом Комітету Сенату з асигнувань, Судового комітету Сенату та Комітету Сенату з питань навколишнього середовища та громадських робіт.

Відносини із Трампом

Спочатку Грем критикував Дональда Трампа, але згодом став одним із найпослідовніших союзників президента в Сенаті.

Так, під час президентської кампанії 2016 року політик був одним із найрізкіших критиків Трампа та змагався з ним на республіканських праймеріз. На одного з його найближчих союзників у Конгресі, Грем перетворився після перемоги на виборах.

Сенатор підтримав повернення Трампа до Білого дому та здебільшого схвалював зовнішньополітичний курс президента.

Грем також підтримав операцію проти Ірану і відкрито виступав на підтримку Ізраїлю.

Позиція Грема щодо української влади залежала від його стосунків із Трампом. До прикладу, після скандальної зустрічі Трампа та Зеленського у Білому домі у лютому 2025 року сенатор підтримав американського президента і заявив, що Зеленський має змінити свою позицію чи піти у відставку.

Втім, надалі Грем знову активно виступав за підтримку України та економічний тиск на Росію.

Дональд Трамп 12 липня написав пост про смерть Грема, у якому зазначив, що він був одним з найвидатніших людей і сенаторів, яких він коли-небудь знав.

Він завжди працював і був справжнім американським патріотом. Ми будемо дуже сумувати за Ліндсі,

– написав президент США.

Що казав про Україну, Росію та війну?

Ліндсі Грем вважався одним із найбільш послідовних прихильників України.

Ще до анексії Криму та початку війни в Україні Грем виступав за жорсткий курс щодо Росії під керівництвом Путіна.

Він активно підтримував Україну, 10 разів бував у Києві і був співавтором законопроєктів про підтримку України та санкції проти Москви.

Так, Грем був одним з авторів резолюції, яка закликала визнати Росію державою-спонсором тероризму. Сенат ухвалив її одноголосно, але адміністрація Джо Байдена не дала резолюції хід, заявивши, що, це може ускладнити підтримку України та нашкодити дипломатії.

Також після початку повномасштабного вторгнення він виступав за постачання Києву зброї та посилення санкцій проти Москви. Разом із демократом Річардом Блюменталем Грем розробив законопроєкт про первинні та вторинні санкції проти Росії та держав, які купують російські енергоресурси. Початкова версія документа передбачала мита у розмірі до 500% на товари таких країн.

У 2022 на восьмий день повномасштабної війни Росії проти України сенатор з'явився в ефірі Fox News зі словами:

Сподіваюся, хтось у Росії зрозуміє, що він (Путін – 24 Канал) руйнує країну, і вам потрібно усунути цього хлопця будь-якими можливими способами.

У 2023 році Міністерство внутрішніх справ Росії внесло Грема у розшук у зв'язку з його заявами щодо війни.

Його звинуватили в тому, що він нібито казав, що смерть росіян була найкращою інвестицією американських грошей, хоча насправді ці слова не звучали.

Заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв тоді написав, що в США "не лише звичайних людей регулярно вбивають, а й брудні гроші витрачаються на вбивство сенаторів".

За день до своєї смерті, 10 липня, сенатор приїздив в Україну та зустрічався з президентом Зеленським. Грем також відвідав виробництво українських безпілотників SkyFall, а ще під час його 10-го візиту стало відомо про погодження з адміністрацією Трампа новий пакет санкцій проти Росії.

Сенатор казав, що посилення військових можливостей України та тиску на країни, які допомагають Росії, може дозволити завершити війну найближчими місяцями.

Президент Зеленський, реагуючи на смерть Ліндсі Грема, зазначив, що він був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим.

Він десять разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі,

– написав український президент.

Глава держави повідомив, що останніми тижнями Грем працював над важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії.

"Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України. Америка і світ втратили рішучого лідера", – додав Зеленський.

Останні заяви Грема про Україну

"Великий друг України" під час свого останнього візиту до Києва зробив кілька важливих акцентів щодо фіналу війни, позиції Дональда Трампа та посилення тиску на Росії.

Ключові тези:

Про українські інновації. Грем наголосив, що для США було б "величезною помилкою" відмовитися від співпраці з Україною у сфері розробки та застосування дронів.

Про враження Трампа. Як говорив сенатор, Трамп був "просто вражений" успіхом українців, тим, як ефективно ЗСУ змогли переломити хід війни.

Про дипломатію та важелі впливу. Грем зазначав, що війну неможливо виграти виключно на полі бою, хоча тиск України на Росію має колосальне значення.

Про тих, хто допомагає Росії обходити санкції. Сенатор запевнив, що знає, які саме країни продовжують купувати нафту та газ у росіян. Він планував обговорити це питання з Трампом.

Я ніколи не був налаштований оптимістичніше, ніж сьогодні, що у нас є формула для припинення цієї війни,

– говорив Грем напередодні своєї смерті.