Трамп поділився подробицями останньої розмови з Ліндсі Гремом

Днями, на 72-му році життя помер сенатор–республіканець Ліндсі Грем. За кілька днів до того він здійснив поїздку до України.

Президент США мав телефонну розмову з сенатором після його повернення. Про це він розповів у інтерв'ю NBC News.

Що сказав Трамп?

10 липня Ліндсі Грем побував в Україні та зустрівся з президентом Зеленським. Сенатор відвідав виробництво українських безпілотників SkyFall.

Дональд Трамп розповів, що під час дзвінка Грем повідомив, що щойно повернувся з України. За словами президента, сенатор говорив добре, але почувався втомленим.

Трамп розповів, що наприкінці розмови вони домовилися про зустріч. Вона мала відбутись найближчими днями. Американський президент сказав, що близько 01:00 ночі йому повідомили про смерть політика.

Я сказав: "Я просто не можу в це повірити". Для мене він був як член родини,

– сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем був відомий своєю підтримкою України та жорстким ставленням до Росії. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав за постачання Києву зброї та посилення санкцій проти Москви. Разом із демократом Річардом Блюменталем він розробив законопроєкт про первинні та вторинні санкції проти Росії та держав, які купують її енергоресурси.

Що відомо про смерть Грема?

Після завершення телефонної розмови сенатор повідомив одному зі своїх співрозмовників, що почувається зле. Коли його закликали негайно звернутися за медичною допомогою, сенатор відповів, що зробить це після запланованого ефіру, повідомило Axios.

Associated Press написали, що попередньою причиною смерті Ліндсі Грема став розрив у аорті. Дисекція у внутрішній стіні аорти була пов'язана із затвердінням його артерій.