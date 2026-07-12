ЗМІ назвали причину смерті Ліндсі Грема

У віці 71 року 12 липня помер сенатор США Ліндсі Грем. Він був обраний до Сенату у 2003 році, а згодом став близьким політичним союзником президента Дональда Трампа.

Про це повідомили в NBC News.

За інформацією журналістів, увечері 11 липня до будинку Грема на Капітолійському пагорбі прибули екстрені служби після повідомлення про зупинку серця.

На місці працювали медики, поліцейські та рятувальники, а очевидці зафіксували, як людину на ношах доправили до автомобіля швидкої допомоги.

Що відомо про смерть сенатора Грема?

За інформацією офісу сенатора, Грем помер у вечір 11 липня. Причиною стала "короткочасна та раптова хвороба".

Родина сенатора Грема вдячна за молитви в цей час і просить поважати її право на приватність у цей надзвичайно важкий період,

– заявили в офісі.

На момент смерті Ліндсі Грем очолював бюджетний комітет Сенату США. Крім того, він мав намір знову балотуватися до верхньої палати Конгресу на виборах, які відбудуться в листопаді.

У виданні наголосили, що політик був одним із найвпливовіших республіканців у Сенаті. Він часто висловлювався щодо питань національної безпеки, оборони та зовнішньої політики США.

Також Грем просував санкції проти Росії. В Україні він нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня та орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня.

10 липня сенатор побував в Україні та зустрівся з президентом Зеленським. Грем відвідав виробництво українських безпілотників SkyFall. Це був десятий візит сенатора до України.