Медексперти назвали офіційну причину смерті американського сенатора Ліндсі Грема

Медичні експерти встановили точні обставини раптової смерті відомого американського політика Ліндсі Грема. Офіційні представники оприлюднили результати первинних досліджень, які проливають світло на трагічну подію.

Про це повідомила пресслужба американського політика.

Як помер сенатор Ліндсі Грем?

Офіційною причиною смерті сенатора-республіканця США Ліндсі Грема стало розшарування аорти, яке розвинулося внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

Наразі свідоцтво про смерть залишатиметься у статусі "у процесі оформлення" до завершення всіх необхідних токсикологічних та мікроскопічних досліджень. Після отримання результатів документ оновлять з урахуванням остаточної причини та класифікації обставин смерті.

Увечері 11 липня 2026 року до будинку 71-річного сенатора на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні викликали екстрені служби через скарги на гострий біль у грудях.

Медики, які прибули на місце, провели серцево-легеневу реанімацію через раптову зупинку серця та терміново доправили його до Університетської лікарні Джорджа Вашингтона.

Попри всі зусилля лікарів, врятувати життя політика не вдалося. Офіс сенатора спочатку заявляв, що смерть настала внаслідок "короткочасної та раптової хвороби".

Якими були політичний шлях Ліндсі Грема та його роль для України?

Ліндсі Грем був одним із найвпливовіших республіканців у Сенаті США, де очолював бюджетний комітет і планував знову балотуватися на виборах у листопаді.

Він належав до класичних республіканців-неоконсерваторів, послідовно виступав за жорстку зовнішню політику США та активно підтримував Україну у її боротьбі проти російської агресії.

Лише за день до смерті, 10 липня, сенатор перебував із візитом у Києві, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та відвідав виробництво українських безпілотників SkyFall.

Свої співчуття у зв'язку з трагедією висловили лідери багатьох країн, зокрема президент України Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп та керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.