Антон Геращенко повідомив, що станом на 08:30 26 лютого лінії 101 та 102 – дуже перевантажені. Українців просять дзвонити лише у важливих випадках.

Про перевантаження телефонних ліній повідомив Антон Геращенко. Він зауважив, що особливо складна ситуація – на лінії 102.

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Лінії 101 і особливо 102 багаторазово перевантажені. Прохання дзвонити лише у випадку коли подія чи інформація є дійсно важливою,

– наголосив Геращенко.

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