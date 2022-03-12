Лінії електропередач до ЧАЕС ремонтують, – наглядовий орган ООН

Технічні спеціалісти вже ремонтують пошкоджені лінії електропередач до Чорнобильської атомної електростанції.

Ремонтувати почали в четвер. Про це повідомляє наглядовий орган ООН.

Актуально Чому відключення електроенергії небезпечні для ядерних об'єктів України

Що цьому передувало

Лінії повністю перерізали на початку цього тижня, останню знищили в результаті обстрілу окупантів" у середу, попереджав міністр енергетики Герман Галущенко.

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначає, що дизельні генератори забезпечують резервне живлення об'єкта з середи. Додаткові запаси палива доставлені на контрольований Росією об’єкт.

Захоплення ЧАЕС

Російські військові захопили станцію 28 лютого.

Вони утримують персонал АЕС фактично у заручниках.

Український регулятор повідомив МАГАТЕ, що втратив зв'язок зі станцією.

Розвідка застерегла, що окупанти можуть готувати теракт на ЧАЕС.