Лінії електропередач до ЧАЕС ремонтують, – наглядовий орган ООН
12 березня 2022 , 07:52Читать новость на русском
Джерело:CNN
Технічні спеціалісти вже ремонтують пошкоджені лінії електропередач до Чорнобильської атомної електростанції.
Ремонтувати почали в четвер. Про це повідомляє наглядовий орган ООН.
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Що цьому передувало
Лінії повністю перерізали на початку цього тижня, останню знищили в результаті обстрілу окупантів" у середу, попереджав міністр енергетики Герман Галущенко.
Міжнародне агентство з атомної енергії зазначає, що дизельні генератори забезпечують резервне живлення об'єкта з середи. Додаткові запаси палива доставлені на контрольований Росією об’єкт.
Захоплення ЧАЕС
- Російські військові захопили станцію 28 лютого.
- Вони утримують персонал АЕС фактично у заручниках.
- Український регулятор повідомив МАГАТЕ, що втратив зв'язок зі станцією.
- Розвідка застерегла, що окупанти можуть готувати теракт на ЧАЕС.
Важливо – Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, – розвідка: