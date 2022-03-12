Лінії електропередач до ЧАЕС ремонтують, – наглядовий орган ООН

12 березня 2022 , 07:52
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Джерело:

CNN

Технічні спеціалісти вже ремонтують пошкоджені лінії електропередач до Чорнобильської атомної електростанції.

Ремонтувати почали в четвер. Про це повідомляє наглядовий орган ООН.

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Що цьому передувало

Лінії повністю перерізали на початку цього тижня, останню знищили в результаті обстрілу окупантів" у середу, попереджав міністр енергетики Герман Галущенко.

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначає, що дизельні генератори забезпечують резервне живлення об'єкта з середи. Додаткові запаси палива доставлені на контрольований Росією об’єкт.

Захоплення ЧАЕС

  • Російські військові захопили станцію 28 лютого.
  • Вони утримують персонал АЕС фактично у заручниках.
  • Український регулятор повідомив МАГАТЕ, що втратив зв'язок зі станцією.
  • Розвідка застерегла, що окупанти можуть готувати теракт на ЧАЕС.

Важливо – Путін готує теракт на Чорнобильській АЕС, – розвідка:

 

Автор: Ольга Музика