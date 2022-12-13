На лінії фронту волонтери встановили камери спостереження: як це працює проти ворога

Українські волонтери ще до початку повномасштабного вторгнення почали розробляти проєкт зі встановлення камер спостереження на лінії фронту. Його головна мета – дати можливість військовим бачити пересування ворогів у радіусі кілька десятків кілометрів і швидко реагувати на них.

Такі камери на фронті допомагають військовим залишатись у безпечному місці та при цьому контролювати ситуацію довкола. Самі ж воїни ЗСУ розповіли 24 каналу, що від початку повномасштабного вторгнення така система допомогла врятувати не одне життя.

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Хлопці кажуть, що після встановлення цієї системи у них кількість "двохсотих" зменшилась. Все тому, що зникла необхідність висовуватись і дивитись по сторонах, адже ти бачиш весь сектор, камера повертається. Крім цього, вона тепловізорна, ти бачиш і вночі, і вдень, і вранці. Тобто у тебе є повний захист, головне завдання – просто стежити за усім, – пояснив український державний менеджер, громадський діяч Юрій Голік.

Камери спостереження допомагали ЗСУ утримувати Піски протягом місяців

За словами військового Олександра Карпюка, відомого у соцмережах як "Серж Марко", саме такі камери допомагали довгий час утримувати Піски. На тій лінії фронту бійці 56 та 58 бригад мали системи, оснащені камерами як денного, так і нічного бачення. Таким чином захисники та захисниці могли вчасно реагувати на появу ворога.

Крім цього, Олександр Карпюк додав, що це був і стратегічний хід, адже росіяни зіткнулись зі своєрідним моральним тиском. Ворог добре знав про наявність цих камер у ЗСУ та боявся наближатись до позицій навіть після розгромлення Пісків.

У Пісках стояли камери, тож бійці сиділи у своїх бліндажах, у спостережних пунктах. Це добре організована лінія оборони, і велика подяка Юрі Голіку, Кубракову, які знаходили кошти… Але якби не фрази "ви знайдіть, а гроші ми зберемо, просто зробіть як треба, зробіть бійцям як потрібно", мабуть, цього проєкту і не було б, – розповів військовий, волонтер і бізнесмен Олександр Карпюк.

На фронті встановили камери спостереження – дивіться відео

З чого починався важливий проєкт

Реалізовувати цей пілотний проєкт за власний кошт волонтери почали ще влітку 2021 року. У компанії "Укрспецсістемс" вони придбали ліцензію на програмне забезпечення "Термінал", розробили спеціальний софт, протягнули інтернет, домовились із провайдерами, встановили камери на крайні точки зіткнення і особисто слідкували, щоб все це запрацювало на гідному рівні.

"Нам із Кубраковим потрібно було на власні очі побачити, що воно діє, як працює ця програма, чи витримує вона холод або ж ні. Необхідно було поспілкуватись із людьми, які користуються цією системою. Це дуже важливо, бо, перебуваючи в Києві і читаючи якісь там звіти чи СМС-повідомлення, ти не можеш зрозуміти, як воно працює. Потрібно їхати, тож ми всю лінію плюс-мінус пройшли і розуміли, що там відбувається", – пояснив Юрій Голік.

На цьому волонтери не планують зупинятись. У планах – забезпечити такими камерами відеоспостереження всю лінію фронту, щоб допомогти військовим утримувати її, залишаючись у відносній безпеці.