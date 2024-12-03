Операція ГУР під Липцями вплинула на ситуацію у Курській області: бійці розповіли, про що мова

У жовтні 2024 року завершилася кількамісячна фаза операції, у ході якої спецпризначенцям ГУР вдалося звільнити території в районі Липців. Ця зачистка не тільки вплинула на безпекову ситуацію у Харківській області, а й допомогла бійцям, які воюють на Курщині.

Про це розповіли учасники операції, мовиться в матеріалі 24 Каналу. У ГУР готувалися до проведення операції протягом 6 місяців – з травня по жовтень.

Дивіться також Були готовими: Сили оборони про початок масованого наступу ворога на Харківщині

Як операція біля Липців скувала ворога

Так, наразі підрозділи активних дій ГУР МО вже остаточно передали позиції під Липцями "Хартії", а бійці цього підрозділу закріпилися на ділянці фронту. Загалом спецпризначенцям вдалося звільнити 400 гектарів лісового масиву на північ від Харкова. Росіяни втратили вбитими та пораненими майже цілий полк.

Однак найголовніше мета операції – це виснаження ворога.

Щоб не втратити контроль над стратегічно важливою місцевістю, росіянам довелося навіть відмовитися від перекидання резервів з Бєлгородщини на Курщину. Тож звільнення лісу під Липцями певною мірою дозволило "розвантажити" наступальні угруповання Сил оборони на території Росії,

– пояснили учасники операції.

Окупанти хотіли захопити Липці, аби тероризувати Харків з артилерії. Таким чином вони могли знизувати цілі райони міста. Проте після операції під Липцями ворогу доведеться змінити свої плани.Якщо "Хартія" втримає позиції, обласний центр може перебувати в умовній безпеці.