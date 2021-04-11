Лише 2 "жовті" області: МОЗ оновило карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я 11 квітня оновило розподіл карантинних зон. Наразі у червоній зоні перебувають 12 областей України та місто Київ.

Станом на 11 квітня у червоній зоні епідеміологічної небезпеки перебувають: Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

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Наразі цим регіонам доводиться жити у зоні найсильніших обмежень.

Які області потрапили до помаранчевої зони

Вінницька;

Волинська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Кіровоградська;

Луганська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Черкаська.

Які області потрапили до жовтої зони

Херсонська;

Івано-Франківська.



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