Лише 2 "жовті" області: МОЗ оновило карантинні зони

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Міністерство охорони здоров'я 11 квітня оновило розподіл карантинних зон. Наразі у червоній зоні перебувають 12 областей України та місто Київ.

Станом на 11 квітня у червоній зоні епідеміологічної небезпеки перебувають: Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

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Наразі цим регіонам доводиться жити у зоні найсильніших обмежень.

Актуально! За добу 10 квітня в Україні виявили 12 112 нових заражених коронавірусом. Померли – 235 інфікованих.

Які області потрапили до помаранчевої зони

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Кіровоградська;
  • Луганська;
  • Полтавська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Черкаська.

Які області потрапили до жовтої зони

  • Херсонська;
  • Івано-Франківська.
Зверніть увагу! Поділ регіонів на зони карантину МОЗ оновлює щодня. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину у регіонах України.

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