Лише біля Олександрівки ЗСУ знищили 3 ворожі "Тигри": втрати окупантів на Півдні за добу

Російські окупанти вже 58 день продовжують зазнавати чималих втрат в Україні. Зокрема, на Півдні 22 квітня українські захисники ліквідували 38 ворожих військових та 9 одиниць техніки.

В Оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на Херсонщині та Миколаївщині залишається стабільно напруженою. Загарбники обороняються на зайнятому рубежі та обстрілюють позиції українських військ.

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Росія втрачає на Півдні солдатів та техніку

Сили охорони та оборони Півдня продовжують нищити російських окупантів по всій лінії вогню. Зокрема, 22 квітня підрозділи ЗСУ та сили авіації уразили 19 цілей противника.

Загальна кількість втрат загарбників за добу становить 38 військових та 9 одиниць техніки:

В районі Олександрівки знищили 3 броньовані "Тигри",

біля Молодецького – 3 системи реактивного залпового вогню,

на Миколаївщині та Херсонщині – по одному безпілотнику-розвіднику.

Дивіться звернення представника Оперативного командування "Південь":

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