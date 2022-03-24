Лише "Джавелінами й "Стінгерами" війну не виграємо, треба тиснути, – Рахманін

Сергій Рахманін заявив, що Україна у війні проти Росії здобула вже багато перемог, але наразі ресурсна перевага залишається на боці ворога. Тож лише "Джавелінами й "Стінгерами" війну ми не виграємо – треба тиснути на усіх фронтах.

Про це член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки розповів в ефірі 24 каналу. Усе, що зараз Україні обіцяють західні партнери, вони можуть надати без особливих проблем.

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Втім, за словами Рахманіна, Україна потребує значно вагоміших речей.

Мовиться про протиповітряну оборону, ракети, авіацію, системи радіоелектронної боротьби – тобто усе те, без чого неможливо виграти у сучасній війні,

– зазначив депутат.

Окупанти продовжують цинічно бити по українській території. У них є достатньо великий запас ракет різного калібру та класу, тому, на думку Рахманіна, українцям треба тиснути на усіх фронтах.

"Якщо усе відбуватиметься у такому темпі, а нам розказуватимуть про відчайдушну допомогу "Стінгерами" й "Джавелінами", то навіть коли у кожного українця буде в одній руці по "Джавеліну, а в іншій по "Стінгеру, ми, на жаль, цю війну не виграємо", – додав депутат.

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