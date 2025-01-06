Лише на Курському напрямку ворог втратив 38 тисяч військових, – Зеленський

У понеділок, 6 січня, рівно 5 місяців від початку наших дій в Курській області. Ми зберігаємо буферну зону на російській території та активно знищуємо там російський військовий потенціал.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського у його вечірньому зверненні за 6 січня.

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Втрати ворога на Курщині

Президент наголосив, що сьогодні рівно 5 місяців від початку наших дій на Курщині, і підкреслив, що ми зберігаємо буферну зону на російській території та активно знищуємо там російський військовий потенціал.

За час Курської операції ворог втратив уже понад 38 тисяч своїх солдатів – тільки на цьому одному напрямку, із них близько 15 тисяч – безповоротно,

– зазначив Зеленський.

За словами гаранта, росіяни перекинули на Курщину сильні свої підрозділи, там задіяні солдати з КНДР. Лідер України наголосив, що важливо, що всю цю свою силу окупант не може зараз спрямувати на інші наші напрямки, зокрема на Донеччину, зокрема проти Сум, зокрема на Харківщину чи Запоріжжя.

"Я дякую всім нашим воїнам, які повертають війну додому, у Росію, і дають більше безпеки й більше сили Україні", – висловився президент.

Що ще сказав Зеленський у зверненні 6 січня

Президент розповів, що провів Ставку, і ще була тривала окрема доповідь Головкома Сирського та керівника Генштабу Баргилевича.

Перше, що обговорили, це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Зеленський висловив вдячність усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там.

За його словами, вони обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації. "Армії потрібно більше внутрішніх системних змін, щоб на всіх рівнях у Силах оборони управління людьми стало ефективним. Були також сьогодні детальні доповіді відповідальних командувачів щодо формування й тренування наших бригад", – додав Зеленський.

Також президент розповів, що провів сьогодні нараду з міжнародниками – планування наших зустрічей і перемовин на січень.

Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових і більш довготривалих відносин із партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України,

– резюмував Зеленський.