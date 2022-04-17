Лише руїни, – військовий журналіст розповів про ситуацію в Рубіжному, Мар'їнці та Попасній

Через постійні обстріли ворога з артилерії та авіації, деякі українські міста перетворились на руїни. Зокрема на Донбасі населені пункти, де тривають активні бої, фактично повністю знищені.

Про в ефірі 24 каналу заявив військовий кореспондент Євген Назаренко, який бачив наслідки моторошних обстрілів у Луганській та Донецькій областях.

До теми Росіяни прориваються з окупованих територій Луганщини, – військовий кореспондент

За його словами, міст Рубіжне, Попасна та Мар'їнка вже фактично не залишилось, окупанти зруйнували їх повністю. Там не залишилось жодної вцілілої будівлі, тож міста перетворились на руїни.

Таких міст вже нема, немає жодної будівлі, є лише руїни,

– наголосив Назаренко.

На межах зруйнованих міст Луганщини є лінія оборони, де розташовані позиції української та ворожої армії. Ситуація на Донбасі залишається складною.

Як пояснив військовий кореспондент Збройні Сили України тримають оборону навіть у знищених містах, хоч окупанти намагаються прориватись. Втім, у ворога немає жодного успіху на Донбасі.