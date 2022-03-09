Лише за дві доби ЗСУ знищили 8 повітряних цілей окупантів: за увесь час боїв – майже 140
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
Українські захисники героїчно боронять нашу країну від російських окупантів. Ворог зазнає нищівних втрат. Зокрема, 8 і 9 березня ЗСУ знищили щонайменше 8 повітряних цілей загарбників.
Вороги зазнають втрат не лише в техніці. З початку війни вбили понад 12 тисяч російських солдатів.
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Росія продовжує втрачати літаки та гелікоптери
Засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ 8 – 9 березня знищили щонайменше 8 повітряних цілей в районі проведення операції Об'єднаних Сил та на Київщині. Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та Бук-М1 ліквідували:
- 4 штурмовики Су-25,
- 2 вертольоти.
Окрім цього, є підтвердження про 2 збиті крилаті ракети окупантів.
Штурмовики та бомбардувальники Повітряних Сил на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ і завдають ракетно-бомбових ударів по колонах ворожої техніки,
– мовиться у повідомленні.
За оперативними підрахунками, загарбники вже втратили 56 літаків та 82 вертольоти.
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