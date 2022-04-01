Лише за годину з Білорусі випустили 15 ракет у бік України, – білоруський опозиціонер

Російські військові активно пересуваються територією Білорусі. Люди бачать колони техніки в Гомелі.

Про це в ефірі 24 каналу сказав білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він зазначив, що, можливо, окупанти хочуть створити ілюзію відведення військ в бік Росії.

До теми Зросла активність переміщення колон російської техніки по Білорусі, – опозиціонер Латушко

"Разом з ними винищувачі й вертольоти. Росіяни мають багато пошкодженої техніки. Вона прострелена. Російські солдати деморалізовані. Це видно навіть за кількістю купленого алкоголю в Білорусі. Норми продажів спиртного за місяць перевищили норму за рік", – сказав Латушко.

Партизани продовжують рейкову війну

За словами білоруського діяча, збільшується кількість поранених насамперед з Чорнобильської зони, які отримали опромінення. Їх направили в Гомельський радіаційний центр.

Тобто передислокація є, але якщо стежити за телеграм-каналом, який створили опозиційні білоруські сили, то лише за останню годину з Білорусі випустили приблизно 15 ракет у бік України. Це жахливо,

– сказав Латушко.

Він додав, що ці злочини фіксують партизани. Хоч вони не можуть протидіяти ракетам, але продовжують рейкову війну. Опозиціонер зазначив, що є масові затримання і підозрюють наразі 38 людей.

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