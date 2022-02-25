Лише за ніч: українці створили сервіс для допомоги одне одному в евакуації

25 лютого 2022 , 11:05
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Джерело:

Центр Протидії Корупції

У ніч на 25 лютого друзі запустили простий сервіс, який має допомогти українцям евакуювати одне одного у випадку необхідності. З допомогою цього сервісу можна знайти необхідний маршрут.

У Центрі Протидії Корупції розповіли, як це працює. Оператори будуть обробляти заявки і підшуковувати співпадіння.

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Як це працює:

  • Заповнюєте заявки:
    – Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли їхатимете,
    – Як пасажир: куди вам треба, коли, скільки вас.
  • Далі наші оператори будуть оробляти заявки і намагатися "зметчити людей"
Деталі тут: https://www.ukrainenow.org/refuge

Сервіс для евакуації / Інфографіка ЦПК

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