Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту

На жаль, злочинцям не тюрми, а рішення Конституційного суду.

Кримінальний кодекс – це не Біблія, а лише позиція влади щодо тих чи інших діянь. Чинна влада вирішує, за що будуть карати, а що перестане бути злочином протягом її повноважень. А далі, інша влада – інші злочини.

Рішення Конституційного суду щодо неконституційності ст 368-2 Кримінального кодексу "незаконне збагачення" яскрава і вже надто відверта демонстрація цих реалій.

Уникати кримінальної відповідальності можна різними шляхами, але найбільш елітарний шлях в Україні – це за допомогою рішення Конституційного суду.

У 2001 році за поданням Кучми КСУ визнав Римський Статут Міжнародного кримінального суду, підписаний Україною, таким, що не відповідає Конституції України. Це рішення тоді підстрахувало Кучму від проблем з міжнародним кримінальним судом (МКС). Але в подальшому це рішення ускладнило співпрацю України з МКС по злочинах Майдану та віни(агресії). І тепер вже не лише Кучма підстрахований від кримінальної відповідальнсті.

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Наслідки скандального рішення

Які ж наслідки буде мати нинішнє рішення Конституційного суду, після якого "незаконне збагачення" перестало бути злочином?

Далі не лінуйтесь і дочитайте список тих, хто був суб'єктом відповідальності за цей злочин, а тепер може вільно дихати і не тікати з України, навіть якщо шалено збагатився непосильною працею на посаді:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор, Голова Національного банку України, Голова та інші члени Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, курсантів вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, курсантів факультетів, кафедр та відділень військової підготовки;

ґ) судді, судді Конституційного Суду України, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої ради правосуддя, посадові особи секретаріату Вищої ради правосуддя, Голова, заступник Голови, члени, інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посадові особи секретаріату цієї Комісії, посадові особи Державної судової адміністрації України, присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді);

д) особи рядового і начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) поліцейські;

и) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

і) члени державних колегіальних органів;

Якщо ви дочитали цей список, тоді ви зрозуміли, що і надалі в Україні тільки бідні будуть сидіти у в'язницях. А еліта навчилась домовлятись і підтримувати один одного.

Може вам стане легше, якщо ви дізнаєтесь, що у дурні пошили не тільки всіх нас але й міжнародну спільноту, якій цю статтю в Кримінальному кодексі і провадження по ній демонстрували як протидію корупції.

Справа Кучми-Януковича живе і процвітає. Янукович теж полюбляв елітарні механізми демонстрації власного впливу і узурпував владу саме через рішення Конституційного суду.

Сподіваюсь технологи вже придумали для необізнаних мас "вихід з циганочкою". Ну щось, на кшталт, обурення і нового законопроекту, який нібито виправить помилки попереднього. Але за ним вже будуть притягатись до відповідальності за незаконне збагачення вчинене після прийняття "нового і досконалого" закону.

P.S. і якось дуже це походить на "хабар" всім тим, хто за посадою забезпечує проведення передвиборчої кампанії та виборів.

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Автор: Анна Маляр