Російська "картинка": Лишенко сказав, що відбувається на Запорізькій АЕС

Російські окупанти влаштували пожежу в градирні Запорізької атомної електростанції. Енергоблоки не були уражені.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, зауваживши, що, за інформацією місцевих жителів, окупанти підпалили там шини.

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Інформації про серйозне ураження самих енергоблоків немає. Є різні припущення, навіщо окупанти вчинили таку провокацію.

Найімовірніше, провокація була направлена не на місцевих, а для загальноросійської картинки, що от нібито станція страждає. Можливо, для привернення уваги міжнародних організацій на фоні ситуації в Курській області, – сказав Лишенко.

Чи перебувають окупанти на ЗАЕС

Як наголосив Лишенко, МАГАТЕ хоч і реагує на такі дії окупантів, але досить запізніло. Варто розуміти, що ця організація ефективно функціонує саме в мирний час. Вони відправляють спостерігачів, які доносять інформацію до центрального офісу. Потім усе це аналізують – і тоді дають реакцію. А подія могла статися значно раніше.

Вони організовані як структура щодо перевірки роботи атомних електростанцій під час мирного часу. Їх протоколи не дозволяють швидко реагувати на проблеми, які виникають під час війни. Звідси і є ця запізніла реакція,

– розповів Лишенко.

Відомо, що на території Запорізької АЕС перебувають російські окупанти. Свого часу була інформація, що на складах ЗАЕС зберігають зброю та боєприпаси. Кремль вже відіграв "карту" створення нібито ядерної небезпеки. У світі на це вже не ведуться. Хоча зараз, ймовірно, окупанти знову спробували щось таке зробити.