Лишилося 2 людини, які хочуть продовження війни: Путін і Шойгу, – Арестович

Головне управління розвідки України повідомило, що продовження війни в Росії хочуть лише Путін і Шойгу,

Натомість російське населення та військово-політичне керівництво країни агресора усвідомлює наслідки поразки. Про це повідомив під час брифінгу речник Офісу президента Олексій Арестович, передає 24 канал.

Увага Переломний момент наступив, ми можемо не боятися, але ще не кінець, ​– Арестович

За даними Головного управління розвідки, в російському військово-політичному керівництві залишилось лише дві людини, які виступають за продовження військової агресії – це сам Путін і Шойгу,

– розповів Арестович.

Арестович додав, що російське керівництво і суспільство усвідомлює наслідки поразки на полі бою від української армії і сил спротиву і економічної катастрофи, яку забезпечив колективний Захід.

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