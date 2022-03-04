З Лисичанська 4 березня вирушить евакуаційний потяг

З Луганської області сьогодні, 4 березня, відправиться евакуаційний потяг. Він прямуватиме з міста Лисичанськ.

Зі залізничної станції у Лисичанську потяг вирушатиме о 14:00. До міста мешканці області мають добратися самостійно.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що можуть бути певні зміни, тому варто стежити за повідомленнями.

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