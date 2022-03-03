У Лисичанську снаряд прилетів поблизу обласної дитячої лікарні

Вночі окупанти обстрілювали Лисичанськ поблизу Сєвєродонецька. Один снаряд прилетів поблизу обласної дитячої лікарні.

Про це повідомили в Офісі Президента з посиланням на ранкову довідку від Луганської ОДА.

До теми Обстріли окупантами Сєвєродонецька: пошкоджено житлові будинки і дитсадок

Чи постраждав хтось? Постраждалих від авіаудару немає, оскільки в=снаряд поцілив не у саму лікарню, а у двір. Там лише незначні пошкодження.

Окрім того, відомо, що зараз "гаряче" у Попасній. Там перебили газовід, тож деякі будинки можуть не мати газу та опалення.

Додамо, що раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прокоментував обстріли у Лисичанську, де окупанти пошкодили місцевий пивний завод, який не є стратегічним об'єктом. Там загинула 1 людина. За його словами, окупанти стріляють навмання.



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