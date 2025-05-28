У Канаді масштабні лісові пожежі: в одній з провінцій – "найбільша евакуація"

Масштабні лісові пожежі поширилися в Центральній і Західній Канаді. У провінції Манітоба оголосили надзвичайний стан і закликали тисячі людей у північній і східній частинах евакуюватися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Лісові пожежі в Канаді

Прем'єр Манітоби 28 заявив, що 17 000 людей повинні швидко рухатися, зокрема, з міста Флін Флон. Багатьох із них розмістять на футбольних полях й у громадських центрах у Вінніпезі та інших містах.

Посадовець зазначив, що Федеральні збройні сили прибувають, щоб допомогти транспортувати евакуйованих.

Це найбільша евакуація в живій пам'яті багатьох манітобців, і це потребуватиме значних ресурсів та співпраці з усіх рівнів влади,

– заявив Ваб Кінью.

Окрім того, лісові пожежі в провінції Альберта призвели до тимчасового припинення видобутку нафти й газу. Змусили жителів принаймні одного маленького містечка евакуюватися.

Нафтовидобувна компанія Cenovus Energy (CVE.TO) повідомила, що скорочує кількість допоміжних працівників на своєму заводі у Фостер-Крік у відповідь на лісові пожежі на півночі Альберти.

Об'єкт Cenovus у Фостер-Крік є одним із низки об'єктів нафтових пісків, якими керують компанії з активами в Бонневілль-Колд Лейк. Цей регіон у середу постраждав від лісових пожеж, що охоплюють 2900 гектарів біля озера Чіпев'ян, невеликої громади в північній частині провінції приблизно за 130 кілометрів на захід від центру нафтових пісків Форт Мак-Меррей.

Компанія зазначила, що уважно стежить за розвитком ситуації з лісовими пожежами, а кадровий захід був запобіжним.

Урядовці Альберти заявили в середу, що наразі немає загрози озеру Чіпев'як. Однак, жителів попередили про евакуацію на годину, оскільки вітри можуть змінитися.

Ще одна пожежа, площею майже 1600 гектарів, виходить з-під контролю приблизно за 7 кілометрів на північ від Лебединих пагорбів, що також на півночі провінції.

Приблизно 1200 жителям Свон-Гіллс наказали евакуюватися в понеділок ввечері, 26 травня. Один з виробників нафти й газу в цьому районі, Aspenleaf Energy, заявив, що тимчасово припинив роботу як запобіжний захід і припинив видобуток приблизно 4000 барелів нафти на день.