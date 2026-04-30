Нідерланди охопили масштабні лісові пожежі, горять військові полігони: кадри звідти жахають

Нідерланди охопили масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив військові полігони, також довелося евакуювати аеропорт.

Деякі з пожеж вже взяли під контроль або навіть загасили, але низка пожеж досі вирує. Про це пише NOS 30 квітня.

Що відомо про лісові пожежі у Нідерландах?

Вогонь спочатку охопив військовий полігон в 'т-Харде у середу, 29 квітня. Його досі ще не встигли локалізувати.

А за четвер у країні зафіксували ще щонайменше 6 лісових пожеж. Деякі з них сталися на території військових полігонів Міністерства оборони Нідерландів.

Нідерланди охопили лісові пожежі: дивіться відео

Полум'я охопило провінції Північний Брабант та Лімбург, зокрема ліс між Гельденом та Кесселема.

Вогняна стихія також дісталася міста Верт, де розташований військовий полігон. Рятувальники повідомляли, що пожежа розповсюдилася приблизно на 500 тисяч квадратних метрів.

Нідерланди охопили лісові пожежі: дивіться відео

Не оминуло лихо й аеропорту Кемпен. Персонал та пасажирів евакуювали.

Було попередження, що вогонь може поширитися на резервуари з гасом. Проте, як виявилося, він зберігається під землею і тому не становить загрози.

Ще одна пожежа спалахнула на полігоні в місті Ойрсхот. Але є припущення, що пожежа сталася під час операції військового гелікоптера.

Нідерланди охопили лісові пожежі: дивіться відео

Нідерланди звернулися за допомогою до європейських пожежних служб. Той факт, що країна звертається за міжнародною допомогою, є унікальним, за словами координатора національної групи з боротьби з лісовими пожежами Едвіна Кока.

"Я не пам'ятаю, щоб ми колись так робили, особливо під час лісових пожеж", – зазначив він.

Тим часом місцеве населення просять закривати двері та вікна.

Нідерланди охопили лісові пожежі: дивіться відео

Чому Нідерланди охопили лісові пожежі?

Погода у Нідерландах наразі дуже несприятлива для боротьби з лісовими пожежами. Дощу немає, натомість дме сильний вітер.

Цей квітень був надзвичайно посушливим у країні.

Рекордним виявився ще 2018 рік, після якого ситуація так і не покращилася. Дефіцит опадів навесні та влітку зростає.

До слова, у NOS зауважують, що жоден нідерландський експерт не здивувався лісовим пожежам, так само як жоден із них не здивується, якщо це відбуватиметься ще частіше в майбутньому. Пояснюють: це частина змін клімату.

