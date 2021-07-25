Лісові пожежі з Росії перекинулися на сусідню Фінляндію

Лісові пожежі, що вирують у російській республіці Карелія, 25 липня дійшли до Фінляндії. Фінські рятувальники швидко відреагували та загасили вогонь.

Займання зафіксували на околиці фінських населених пунктів Лєкса та Руунаа. Його вдалося загасити силами місцевих пожежників та прикордонників.

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За інформацією пожежників, причини загоряння невідомі, а фінська влада не буде проводити розслідування, оскільки "це входить в зону відповідальності російської сторони".

Зауважимо, що Головне лісове управління Фінляндії тривалий час спостерігало за лісовими пожежами в Карелії. Вони були готові до того, що вогонь перекинеться на їхню територію, адже кордоні є лише вузька безлісна смуга.

Що відомо про лісові пожежі у Росії

У російській республіці Карелія лісові пожежі спалахнули понад тиждень тому. Загалом там зафіксували 39 вогнищ на 5,7 тисячі гектарів. Складна обстановка була у щонайменше чотирьох районах. Від пожеж на передодні сильно постраждала Якутія. Там вогонь охопив понад 858 тисяч гектарів.

Влада навіть запровадила режим надзвичайної ситуації. Він діятиме у 8 регіонах Росії до 1 серпня. Станом на 24 липня у Карелії налічується 18 осередків займань, половину з них вдалося локалізувати.

Як у Росії борються з пожежами / Фото ТАСС