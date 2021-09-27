Лист Кабміну та Президенту: металурги просять тимчасово заборонити експорт металобрухту

У своєму листі на ім'я президента Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаль об'єднання підприємств "Укрметалургпром" просить розглянути можливість якомога швидше ввести заборону на експорт металобрухту з України до 31 грудня 2023 року.

Про це йдеться в листі "Укрметаллургпрома" за підписом президента об'єднання Олександра Каленкова.

"З початку 2021 року швидкими темпами зростає експорт брухту. За даними Державної митної служби України, відвантаження металобрухту на зовнішні ринки в січні-серпні цього року збільшилися майже у 20 разів, до 410 тис. тонн", – йдеться в листі.

Зауважимо, що експорт найбільших обсягів сировини припав на критичний для вітчизняних металургійних заводів літній період червень – 85 тис. тонн, липень – 103 тис. тонн, серпень – 75 тис. тонн. Як наслідок, Україна стала відкритим джерелом брухту для найбільшого у світі імпортера цієї сировини – Туреччини.

Це відбувається на тлі дії в багатьох країнах світу загороджувальних мит (бар'єрів) проти готової української металопродукції, яких з кожним роком стає все більше,

– йдеться в листі.

Згідно з даними металургом експорт тонни брухту приносить державі 58 євро (1800 грн) експортного мита. Водночас експорт тонни брухту, переробленого в сталь, приносить бюджету 8200 грн податків.

У разі продовження експорту брухту, за оцінками "Укрметаллургпрома" бюджети всіх рівнів недоотримають податкових надходжень в розмірі 19 млрд грн на рік.

Використання брухту замість руди дозволяє економити 740 кг вугілля на виробництві тонни сталі, а також скоротити викиди CO2 металургією на 60%.

У листі Каленков нагадує, що металургія формує близько 26% валютних надходжень і 12–15% ВВП країни, а також забезпечує зайнятість для 600 тис. громадян та сплату 35 млрд грн податків.