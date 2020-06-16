Життя зводиться до голкового вушка, вихід з якого тільки один – Росія. Все вирішили за нас і без нас.

Уже без связи оставили

C воскресенья 7 июня на всей территории временно оккупированного Луганска пропала мобильная связь Vodafone. Попробуйте поставить себя на наше место – вы просыпаетесь, тянетесь к телефону, а вместо значка оператора у вас надпись "Нет связи". Я больше, чем уверена, что вы начнете искать объяснения произошедшего в интернете. У нас такие вот выпадения из интерактивного общения происходят время от времени, поэтому какого-то живого резонанса это не вызвало ни у кого.



Временно оккупированный Луганск оставили без связи / Фото авторки специально для 24 канала

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К обеду в ответ на сообщение по Viber я спросила у подруги "А у вас связь есть?" Оказалось, тоже нет. Опрос пары знакомых показал, что связи нет нигде и никто не знает, что произошло. Но при этом все были абсолютно пассивны – ну, нет связи, но никакой суеты по этому поводу тоже нет.

Позже подруга, вернувшаяся из Антрацита, написала, что отключение вызвано забастовкой шахтеров. Совпало на первый взгляд, что отключение украинского оператора сотовой связи шло параллельно с шахтерской забастовкой. И социальная сеть ВКонтакте пропала тоже как-то между прочим с забастовкой и отключением Vodafone.

Уничтожают все украинское

Едва ли не через несколько дней в "официальных" источниках появилась едва заметная строка о том, что сбой работы оборудования произошел на украинской стороне. Люди шептались о том, что логики разбивать свою вышку у украинской стороны нет – мы им платим за связь, отчего же бомбить свою собственную вышку связи? И вместе с этим пошли разговоры о том, что все это не только надолго, а как бы не навсегда. Ведь буквально накануне на всех предприятиях едва ли не силой принуждали сотрудников давать альтернативный номер телефона местного оператора "Лугаком": формировали списки, заставляли покупать стартовый пакет, скандалили с теми, кто нового номера не предоставлял.

Если раньше "Лугаком" был альтернативным номером, то теперь он стал единственным. На дверях не только налоговой, полиции и военных объектов, но и в учебных заведенях появилась надпись, что в стенах заведения запрещено пользоваться оператором мобильной связи Vodafone. Сотрудники "министерств" и "ведомств" спешно перешли на WhatsApp – очень популярный в России. Причем не в каких-то рабочих каналах переписки, а даже в родительских чатах, где до этого обсуждали вовсе невинные темы.

На вопрос о том, почему такое решение, отвечали уклончиво – заставили на работе.

К вечеру понедельника приятель написал мне: что у вас со связью. Ситуация типичная, он в Киеве, старая мать здесь. Общались по Vodafone, созванивались несколько раз в день. Такой вот обрыв связи означал, что у него альтернативным каналом остался Viber: в том случае, если он в сети и в сети мама. Но сколько таких случаев, когда Vodafone был единственной ниточкой между Украиной и Луганском?

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И во всем происходящем чувствуется какой-то странный подвох: поломку не устраняют, а вместо этого всех как бы готовят к тому, что Vodafone здесь больше не будет. И все логично замыкается на "Лугакоме" – все равно другой связи здесь больше нет. А попробуйте позвонить из Украины на "Лугаком" и вы поймете, что ничего не выходит – это внутренняя связь, которая работает только по месту и на Россию.

И это еще один показатель того, что жизнь сводится к иголочному ушку, выход из которого только один – Россия. И все решили за нас и без нас. Еще – без телефонной связи можно обходиться легко и даже привычно. За шесть лет ко многому, как оказалось, можно привыкнуть.