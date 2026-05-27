Хіба ми не заслужили місце серед союзників США після того, що пройшли разом, – Зеленський Трампу

Президент Зеленський 27 травня надіслав Дональду Трампу термінового листа щодо критичної нестачі протиракетної оборони. У ньому він поцікавився у глави США, чи хіба Україна не заслужила місце серед американських союзників після всього, що пройшли разом.

Лист опублікував у соцмережі X американський журналіст Барак Равід.

Дивіться також У мережі показали лист, який написав Зеленський до Трампа та Конгресу США

Що написав Зеленський Трампу?

Зеленський у листі до Трампа зазначив, що для українців як нації, яка бореться за своє виживання, навряд чи є щось болючіше, ніж бачити батареї Patriot без заряджених ракет.

Тож він попросив у американського колеги про допомогу із цим видом озброєння.

Президент визнав, що США несуть відповідальність й за власну оборону та за захист своїх союзників і партнерів. Він додав, що Україна згодна з тим, що Європа повинна взяти на себе більшу роль у гарантуванні своєї безпеки.

Проте, після всього, що ми пройшли разом, хіба ми не заслужили місце серед ваших союзників?

– звернувся Зеленський до Трампа.

Нагадаємо, що у листі президент України також зазначив, що системи Patriot залишаються фактично єдиним ефективним захистом від російських балістичних ракет та "Орешників".

Здатність завдавати масованих ракетних ударів, як зазначив Зеленський, є останньою великою перевагою Росії у війні проти України.