Листоноші не хочуть працювати на повну ставку, – голова Укрпошти

Голова Укрпошти заявив, що прагне до того, щоб у компанії працювало менше людей, але з більшими зарплатами. Водночас самі працівники до цього наразі не готові.

Люди не хочуть працювати, – Смілянський

Замість трьох листонош на 0,3% ставки компанія хоче взяти одну людину з повною оплатою. Про це Ігор Смілянський заявив у інтерв'ю.

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Люди просто не готові переходити на повну ставку навіть із підвищенням окладу. Вони звикли, що працюють 3 дні, а 2 дні з онуком чи на іншій роботі. Ось ці сльози і соплі в соцмережах: "Я працюю на 0,2% ставки". Так ми ж пропонуємо перейти на повну,

– розповів гендиректор.

Укрпошту хочуть автоматизувати

Смілянський наголосив на проблемах автоматизації Укрпошти. За його словами, у селі складно знайди людину, що працює на комп'ютері, а не на рахівницях і папірці. Тому для того, щоб мати технічно підкованих працівників, компанія готова платити вищі зарплати.

"Ми багато зусиль зараз вкладаємо саме в IT, у поліпшення логістики. Не тому, що вони завтра дадуть ефект, а тому, що я розумію – ринок праці кращим не стане. Якщо я буду конкурувати з полуницею у Польщі, нічим хорошим це не закінчиться", – пояснив глава компанії.