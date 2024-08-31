Літак Ан-2 здійснив жорстку посадку біля Владикавказа: відомо про постраждалих

"Кукурудзяник" здійснив аварійну посадку в Північній Осетії. На борту перебувало понад 10 осіб, зокрема, 2 дитини. Є постраждалі.

Про це повідомили росЗМІ. Пропагандисти зазначили, що вже відомо про 8 постраждалих, передає 24 Канал.

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Де Ан-2 здійснив аварійну посадку

Літак Ан-2 здійснив жорстку посадку біля Владикавказу. На борту було 15 осіб. Зокрема, пілоти, 10 парашутистів, діти, хворих на кашлюк, і їхній батько.

Уже відомо про 8 постраждалих. Серед них неповнолітні. Загиблих начебто немає.

За попередніми даними, "Кукурудзяник" летів з аеродрому ДОСААФ у селі Архонське, впав у Приміському районі недалеко від Владикавказу. Зокрема, в полі біля неподалік села Майрамадаг.

Місце падіння шукають. Туди прямують рятувальники. Пілот сам звернувся по допомогу до служби порятунку, однак, не зміг назвати точну локацію, де впав літак.

Згодом у російських телеграм-каналах заявили, що на борту нібито не було парашутистів. Мовляв, вони могли десантуватися під час польоту. У літаку начебто перебували троє дітей, два пілоти та двоє чоловіків. До них на допомогу вилетів гелікоптер, одного постраждалого планують евакуювати.

За даними пропагандистів, люди чекають на рятувальників в ущелині між селами Кобан і Майрамадаг. Попередньо, одразу після приземлення один із чоловіків поділився геолокацією.

Де Ан-2 здійснив жорстку посадку / Фото з мережі

Коротка довідка. Ан-2 — легкий транспортний літак.