Літак Дуди не зміг з першого разу приземлитися у Варшаві: що сталося

Літак президента Польщі Анджея Дуди, який повертався з Нью-Йорка, не зміг з першого разу приземлитися в аеропорту Варшави. Пілотам довелося розвертати борт на другу спробу посадки.

Про це повідомляє польське видання TVN24.pl. Журналісти також пояснили, чому президентський літак не могли посадити.

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Літак Дуди не міг приземлитися з першої спроби

Літак президента Польщі Анджея Дуди, який повертався з Нью-Йорка, не зміг з першої спроби приземлитися у варшавському аеропорту імені Шопена. Пілотам довелося розвертати борт і лише з другої спроби вдалося приземлитися.

Як повідомили у мережі, причиною інциденту став збитий птах на злітній смузі. Так, в аеропорту імені Шопена під час посадки іншого літака сталося зіткнення з птахом. Працівники викликали сокольника, щоб той забрав тушу тварину. Відтак, автомобіль працівника на деякий час заблокував злітно-посадкову смугу.

Президентський Boeing 737 успішно приземлився з другої спроби.

У пресслужбі аеропорту імені Шопена вже прокоментували інцидент. Працівники запевнили, що жодних збоїв у роботі летовища немає, а інциденти з птахами – явище поширене. Крім того, у пресслужбі наголосили, що такі маневри абсолютно безпечні, тому причин для хвилювання немає.