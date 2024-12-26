Путін любить ховати кінці у воду, – політтехнолог про падіння літака у Казахстані

У Казахстані 25 грудня розбився азербайджанський лайнер, який летів до російського Грозного. Спершу причиною авіакатастрофи називали зіткнення зі зграєю пташок, але згодом заговорили про влучання російської ракети.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив 24 Каналу, що досліджував історію з падінням літака. Вона виглядає доволі дивною, особливо зважаючи на реакцію керівництва Казахстану та Азербайджану.

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Путін хоче все приховати

Важливо, як відреагує керівництво Казахстану і Азербайджану та чи наважаться вони сказати своїм громадянам правду, хто збив цей літак. Також цікаво, чому його не відправили в міжнародний аеропорт Баку, а в регіональний Актау.

Раптом чомусь виник туман і в Грозному, і в Махачкалі. На думку політтехнолога, міг бути розрахунок, що літак не долетить до Актау. Можливо, була інформація про відмову гідравліки.

Путін завжди любить ховати кінці у воду у воду. Він так з Курськом робив, але для мене буде індикаторна реакція Алієва і Токаєва (президенти Азербайджану та Казахстану – 24 Каналу) Це буде дуже показово,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Західні ЗМІ написали, що літак могла збити російська ракета ЗРК "Панцир". Про це нібито повідомили джерела в азербайджанському уряді, але офіційно такі дані ніхто не підтвердив.

Азербайджан займає більш рішучу позицію, проте ці країни досить обережні з російським режимом. Хоча в таких ситуаціях має бути серйозна реакція, адже всі бачать, що скоєно злочин проти мирних людей.

Доведеться переглядати авіасполучення, страхові моменти, це буде дуже довга історія. Можливо, заплатять компенсації, щоб не було розголосу, але Путін і російське керівництво відправили літак до Баку, бо розуміли, що азербайджанські спеціалісти одразу ж зрозуміють, чому це сталося,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що має бути максимально прозоре розслідування, адже зрозуміло, що є намагання щось приховати. Росіяни звикли розв'язувати проблеми великими грошима. Скоріш за все, вони спробують підкупити родичів загиблих, щоб вони не говорили зайвого.

Нагадаємо, в авіакатастрофі у Казахстані загинуло 38 людей, вижило 32, більшість з них сиділи у хвостовій частині літака. Пілоти не врятувалися. Владімір Путін висловив співчуття, а в Азербайджані оголосили траур.