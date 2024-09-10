У Польщі екстрено сів літак, який прямував з Москви: в чому причина

У Варшаві в аеропорту імені Шопена екстрено приземлився літак з Москви, що прямував до Стамбула. Це сталося ввечері в неділю, 8 вересня.

Так, літак Airbus A320 турецької авіакомпанії Pegasus вилетів з Москви у неділю, 8 вересня, о 20:00 за місцевим часом. Сам рейс прямував до Стамбула, проте над польською територією пілоти перенаправили його до Варшави.

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У Польщі здійснив аварійну посадку літак, що летів із Москви

Відтак Airbus здійснив екстрену посадку у варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена. Причиною стали технічні проблеми з навігаційною системою Airbus.

Відомо, що усіх пасажирів направили в нешенгенську зону аеропорту Варшави, де для них виділили спеціальну зону під контролем співробітників прикордонної служби Польщі та служби безпеки аеропорту.

Там пасажири дочекались іншого літака, який вже вирушив до Стамбула. Це сталося близько 04:00 у понеділок, 9 вересня.

Закриття повітряного простору, зокрема для її авіаперевізників, стало одним із перших обмежень, запроваджених проти Москви, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Проте пасажири з Росії можуть в'їжджати на територію Європейського Союзу, але тільки на борту літаків неросійської реєстрації, що належать іншим компаніям. Винятком є лише гуманітарні та пошуково-рятувальні рейси, а також необхідність екстреної посадки.