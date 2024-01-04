У Росії горів Су-34: розвідка показала епічні кадри брухту окупантів
Джерело:ГУР МО України
Українська розвідка 4 січня провела успішну операцію у глибокому тилу противника, внаслідок чого загорівся російський літак Су-34. Це сталося на аеродромі "Шагол" у місті Челябінськ країни-агресорки.
Зрештою у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України поділилися кадрами того, як російський Су-34 перетворився на брухт. На кадрах видно, що це було дійсно видовищне явище.
До теми Де розташований аеродром "Шагол", на якому ГУР спалило російський Су-34: показуємо на карті
У Росії яскраво палав Су-34
В українській розвідці розповіли, що у ніч на 4 січня 2024 року на російському аеродромі "Шагол" у Челябінську згорів тактичний бомбардувальник Су-34. Цей бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21 змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил збройних сил Росії.
Крім того, ГУР МО опублікувало у мережі кадри, де видно, як літак палав. На відео можна побачити, що, швидше за все, у цього російського бомбардувальника згорів двигун.
Як палав Су-34 у Росії / Відео ГУР МО
Причини займання літака уточнюються,
– наголосили у ГУР МО.
Наприкінці свого допису Головне управління розвідки Міністерства оборони України написало національне гасло нашої держави – Слава Україні.
У Челябінську горіло російське повітряне судно
- Джерела 24 Каналу в ГУР МО розповіли, що у російському місті Челябінськ 4 січня горів літак Су-34. За цим займанням стояла українська розвідка.
- Примітно, що ця спецоперація ГУР МО припала на день, коли начальник українського відомства Кирило Буданов відзначає свій день народження. Це була успішна операція розвідки у глибокому тилу ворога.
- Варто наголосити, що аеродром "Шагол", де палав Су-34, розташований у понад 2 140 кілометрах від східного кордону нашої держави. Де саме горіло російське повітряне судно – читайте у матеріалі.
- Водночас Україна не вперше знищує російські літаки Су-34. До цього командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявляв, що ввечері 24 грудня наші захисники збили один бомбардувальник росіян Су-34 на Маріупольському напрямку.