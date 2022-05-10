Літак "судного дня" просто розграбований, – військовий експерт

Обіцяний літак "судного дня" так і не з'явився над Кремлем під час параду. Серед припущень – він несправний, проте насправді борт могли просто розграбувати.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський. У відповідь на питання щодо того, чому 9 травня над Кремлем не було авіаційного параду, він сказав: "Це досить складна операція, треба розуміти, що достатньо велика кількість фахових підготовлених льотчиків вже ніколи не злетить у повітря".

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Фактор криміналу у Росії не оминув і парад

"Що стосується літака "судного дня", то треба розуміти, що там діє ще примітивний фактор криміналу, вже давно відомо, що один з таких літаків, можливо, єдиний Іл-80 був просто розграбований", – сказав Сергій Грабський.

За інформацією експерта, щодо ситуації з відповідним літаком проводять слідчі дії. Ймовірно, когось вже навіть притягнули до кримінальної відповідальності.

Росія має купу заліза, але унікальні і масові нові виробництва – такого нема. Тому і скасували (авіаційний парад – 24 канал),

– зазначив військовий експерт.

Версії щодо відсутності "літака судного дня"

Є й інші припущення щодо скасування польоту Іл-80 9 травня. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зауважили, що причина того, що у Москві не провели авіаційний парад в цілому точно не в "поганих погодних умовах. Адже зазвичай хмари там розганяли літаками.

У Центрі назвали 3 основні причини відсутності авіації над Кремлем у день "пабєдобєсія":

"літак судного дня" міг бути несправним й це потягнуло за собою збій усієї льотної програми;

росіяни злякались українських засобів протиповітряної оборони;

особисто Путін злякався ймовірного "падіння" літака на його трибуну.

Парад у Москві: коротко

9 травня на Красній площі Москви відбувся військовий парад, який фактично став найжалюгіднішим за всю історію Росії. Країна-терористка стягнула на площу залишки своєї техніки і курсантів.

Не вдався й обіцяний натяк Заходу на ядерну війну літаком "судного дня". Авіашоу скасували.

У Міністерстві закордонних справ України акцентували: 9 травня на марш вийшли ґвалтівники та вбивці, які ведуть війну проти мирного народу України.

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