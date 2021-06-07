Літак віцепрезидентки США екстрено повернувся на військову базу

Літак віцепрезидентки США Камали Гарріс повернувся на військову базу Ендрюс невдовзі після зльоту. Інцидент трапився у небі штату Меріленді 6 червня.

За словами речниці віцепрезидентки Сімони Сандерс, літаку довелося змінити курс через пів години після вильоту. На базу Ендрюс він повернувся без проблем.

Читайте також Через зустріч Путіна і Байдена над Женевою планують закрити повітряний простір, – ЗМІ

Чому літак віцепрезидентки США повернувся на базу після вильоту

Зі слів представниці Камали Гарріс, глави її пресслужби Сімони Сандерс, причиною зміни курсу борту з віцепрезиденткою та його екстреної посадки стала технічна несправність літака.

Це технічне питання. Немає жодних серйозних проблем з безпекою,

– запевнила Сандерс.

Гарріс продовжить свою подорож на іншому літаку. Річ у тім, що на 7 і 8 червня в неї заплановані візити в Мексику і Гватемалу.



Літак Камали Гарріс, який мав везти її у першу закордонну поїздку, екстрено повернувся на базу / Фото AP

Зауважимо, це мала бути перша закордонна поїздка Камали Гарріс на посаді віцепрезидентки. Головними темами її спілкування з посадовцями Мексики й Гватемали будуть безпека кордонів та масова еміграція в США.

До слова Через ситуацію з Білоруссю: МАУ призупиняє старт рейсів між Україною та Польщею