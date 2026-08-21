На Алясці розбився літак, на борту було 8 людей

Чартерний літак розбився поблизу віддаленого радіолокаційного пункту на заході Аляски 20 серпня за місцевим часом. На борту було 8 людей.

Про це пише CNN.

Що відомо про авіакатастрофу

Літак Cessna 441 вилетів з Анкориджа та прямував до Кейп-Ньюенхема. Розбився він поблизу пункту призначення близько 12:15 за місцевим часом.

Літак упав поблизу злітно-посадкової смуги ВПС, яка забезпечує доступ до радіолокаційного пункту великої дальності. На об'єкті на мисі Ньюенхем дозволено приземлятися лише військовим та схваленим чартерним рейсам.

На борту було 2 пілоти та 6 пасажирів. Триває пошуково-рятувальна місія.

Причина катастрофи поки що невідома.

Я багато подорожувала з Security Aviation по всій Алясці та зустрічалася з багатьма їхніми досвідченими пілотами. Я вдячна Береговій охороні США, NTSB, Державній поліції Аляски та Центру координації рятування за реагування на місце події. Аляска молиться за тих, хто був на борту, їхніх близьких та команду Security Aviation,

– відреагувала сенатор від Аляски Ліза Мурковскі.

Нагадаємо, що на півночі Кенії розбився екскурсійний вертоліт, унаслідок чого загинули всі 7 осіб, які перебували на борту.

Серед жертв трагедії — 42-річний американський мультимільйонер і ресторанний підприємець Роджер Дуарте, який раніше увійшов до списку Forbes "30 до 30".